Spengler-Coup? DTM-Legende hofft auf Comeback

Bruno Spengler kehrte am Norisring in die DTM zurück, fuhr aber nur im Rahmenprogramm. Möglicherweise ist der Publikumsliebling aber bald ganz zurück.

Bruno Spengler wollte nicht zu sehr vorgreifen. Der Kanadier genoss das Rennwochenende am Norisring allerdings in vollen Zügen, schrieb Autogramme, machte Selfies mit Fans, die den Ex-Champion immer noch feiern, auch wenn er zuletzt 2019 in der DTM fuhr.

Zur Saison 2020 war er von BMW aussortiert worden, hatte wegen Corona auch keine Möglichkeit, sich standesgemäß zu verabschieden. Immerhin war er von 2005 an zu einem Gesicht der Traditionsrennserie geworden.

Doch immer wieder gibt es Gerüchte, dass er in die DTM, in der inzwischen Kundenteams mit GT3-Autos fahren, zurückkehren könnte. 2022 fährt er in der ETCR, ist aber weiterhin BMW-Werksfahrer.

«Ich weiß es nicht», sagte er auf die Frage, wann er zurückkomme, erklärte aber auch: «Ich hoffe, dass es bald geht, das würde mich sehr freuen. Es ist noch viel zu früh, zu sagen, ob es klappt. Aber es wäre mega geil», sagte er.

Viel Spaß machte ihm auch sein Auftritt im Classic Cup mit dem BMW 320i STW. «Das war ein unglaublich cooles Wochenende. Ich hatte extrem viel Spaß! Diese historischen Fahrzeuge sind einfach etwas ganz Besonderes. Ich habe mich auch sehr gefreut, viele Fans wiederzusehen und viel Zuspruch zu bekommen. Dann auch noch Zweiter zu werden und auf dem Podium feiern zu können, war der perfekte Abschluss.»