Sieger im Mega-Chaos: Cassidy jubelt nach Crashorgie 17.07.2022 - 11:16 Von Andreas Reiners

© LAT Als der Regen einsetzte, wurde es chaotisch

Jubel bei DTM-Pilot Nick Cassidy: Der Neuseeländer hat nach einem kuriosen Ende das erste von zwei Formel-E-Rennen in New York. Für ihn war es der Debütsieg in der Elektro-Rennserie