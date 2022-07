Thomas Preining: So tickt Teamchef Timo Bernhard

Thomas Preining ist voll des Lobes über das Team Bernhard. Ein essenzieller Faktor ist Teamchef Timo Bernhard. Denn «der kann alles», sagt Preining.

Der Jubel bei Timo Bernhard war riesig. Die Le-Mans-Legende umarmte Thomas Preining nach dem Sieg auf dem Norisring immer wieder. Man konnte Bernhard deutlich ansehen, wie groß die Erleichterung war, dass sein Team den historischen Porsche-Erfolg einfahren konnte: Die Marke feierte dank Preining den ersten Sieg in der DTM.

Der Erfolg kommt allerdings nicht von ungefähr, auch wenn Beobachter darauf gesetzt hätten, dass SSR Performance diesen Erfolg zuerst feiert. Doch vor allem Teamchef Bernhard macht bei dem gleichnamigen Team einen nicht unerheblichen Teil des Erfolgs aus.

Papa Rüdiger hatte das Team 2010 gegründet, in erster Linie für die damaligen Rallye-Aktivitäten seines Sohnes. Der Rennstall aus dem pfälzischen Landstuhl ist ein Familienbetrieb, bei dem derzeit ein Generationenwechsel stattfindet. Timo Bernhard wächst immer mehr rein in die Rolle des Teamchefs. Mit Erfolg, wie sein Fahrer bestätigen kann.

«Das Team zeichnet der Teamgeist aus, der Spirit. Da macht Timo als Teamchef einen super Job. Weil so viele Leute involviert sind, ist es sicherlich nicht einfach, nicht nur mental, sondern auch vom Zusammenhalt her, eine Einstellung zu schaffen, dass alle an einem Strang ziehen. Das macht er extrem gut», sagte Preining SPEEDWEEK.com.

Und wie tickt Timo Bernhard als Teamchef? «Der Timo kann alles», sagt Preining: «Wenn es gut läuft, freut er sich mehr als alle anderen. Wenn es schlecht läuft, ärgert er sich extrem. Es wird aber alles sachlich analysiert und er ist verständnisvoll, weil er die Fehler auch selbst schon gemacht hat. Er bringt jede Menge Erfahrung mit, um alle möglichen Situationen richtig einschätzen zu können. Und er weiß immer genau, was im Fahrer vorgeht.»

Für den 23-jährigen Preining kann es nur gut sein, einen erfahrenen Mann an der Seite zu haben, «den du um Rat fragen kannst, egal in welcher Hinsicht. Da ist der Timo der richtige Ansprechpartner, weil er in seiner Karriere sehr viel erreicht hat. Er weiß, wie der Hase läuft, er hat alles geschafft, was ich in Zukunft schaffen möchte. Als Teamchef kannst du dir keinen besseren wünschen».

Der Teamspirit ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, denn Preining ist Alleinunterhalter, das Bernhard-Team setzt 2022 nur einen Porsche ein. «Bei uns ist es eine andere Situation. Die meisten anderen Fahrer haben einen Teamkollegen, und da ist die Wohlfühlatmosphäre im Normalfall automatisch gegeben. Deswegen sind in meiner Situation ein funktionierendes Team, ein guter Teamgeist und eine gute Stimmung umso wichtiger», so Preining.

Bernhard hatte bereits vor der Saison erklärt, Preining zähle zu den besten Fahrern im DTM-Feld. Für Preining kein Druck, sondern ein «Kompliment. Und so sehe ich das auch: Man muss daran glauben, dass man gut genug ist. Denn wenn man im Kopf nicht stark genug ist und nicht ein gewisses Selbstvertrauen mitbringt, ist man in so einer Profi-Rennserie nicht gut aufgehoben». Nach der Hälfte der Saison ist Preining mit 43 Punkten Gesamtzehnter und zudem bester Porsche-Mann.