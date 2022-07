Nach ETCR-Crash: Wirbelsäulenfraktur bei Spengler

Schrecksekunde beim früheren DTM-Champion Bruno Spengler: Der Kanadier flog im ETCR – eTouring Car World Cup böse ab und zog sich eine Wirbelsäulenfraktur zu.

Der frühere DTM-Champion Bruno Spengler hat sich im ETCR – eTouring Car World Cup verletzt: Der Kanadier zog sich nach einem Crash beim Rennwochenende in Vallelunga eine Wirbelsäulenfraktur zu. Das gab Spengler in den sozialen Medien bekannt.

«Nach meinem Unfall am Sonntag in Vallelunga hat das Ärzteteam der Paideia-Klinik in Rom eine Wirbelsäulenfraktur diagnostiziert. Mein Fokus liegt nun auf einer schnellen Genesung, damit ich so schnell wie möglich und für den Rest der Saison wieder im Auto sitzen kann», schrieb der BMW-Werkspilot.

Konkret hat sich Spengler laut seinem Team Romeo Ferraris in dem Finalrennen eine leichte Fraktur des sechsten Brustwirbels zugezogen, nachdem er in Kurve zwei die Kontrolle über seinen Elektro-Tourenwagen verloren hatte. Der Bolide rauschte ins Kiesbett, hob ab und krachte in den Reifenstapel. Wie ran berichtet, soll Spengler am Donnerstag bei einem Spezialisten operiert werden, er könnte dann in vier Wochen wieder fit sein.

«Wir untersuchen immer noch, welches technische Problem dazu geführt hat, dass das Auto in T2 unkontrollierbar war», so Spengler weiter. Er bedankte sich unter anderem bei Romeo Ferraris für eine Unterstützung «die ich in meiner Karriere nur sehr selten erlebt habe». Romeo Ferraris zog das zweite Auto nach dem Crash zurück.

Auch Teamchefin Michela Cerutti meldete sich zu Wort: «Ich kann ohne weiteres sagen, dass dies der schlimmste Moment war, den ich in meinem Motorsportleben erlebt habe. Und das mit einem der besten Fahrer, mit dem ich je zusammengearbeitet habe. Brunello, im Medical Center nach diesem schrecklichen Unfall deinen Sinn für Humor zu hören, war das Positivste. Du bist so stark und hingebungsvoll, dass ich mir sicher bin, dass du bald wieder zurück im Fahrerlager und bereit sein wirst, zu kämpfen.»

Spengler fährt 2022 in der ETCR für Romeo Ferraris in der Rennserie für vollelektrische Tourenwagen. Der Kanadier war zuletzt am Norisring in der DTM Classic am Start. Dabei wollte er ein mögliches DTM-Comeback nicht ausschließen, die Rückkehr in die Traditionsserie ist weiterhin sein Ziel.

«Ich weiß es nicht», sagte er auf die Frage, wann er zurückkomme, erklärte aber auch: «Ich hoffe, dass es bald geht, das würde mich sehr freuen. Es ist noch viel zu früh, zu sagen, ob es klappt. Aber es wäre mega geil», sagte er.