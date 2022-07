Mehr Porsche-Power: Neuer 911 GT3 R kommt

Porsche hat den neuen Porsche 911 GT3 R erstmals gezeigt. Er kommt ab 2023 in GT-Rennserien rund um die Welt zum Einsatz. Der neue Renner basiert auf der aktuellen Elfer-Generation 992.

Der neue 911 GT3 R hat mehr Power: Durch einen größeren Motor leistet er bis zu 416 kW (565 PS), außerdem zeichnen ihn eine konstantere Aerodynamik-Performance und eine optimierte Fahrzeug-Balance aus.

Porsche ist mit dem aktuellen 911 GT3 R 2022 erstmals permanent in der DTM am Start. Thomas Preining und das Team Bernhard schrieben zuletzt am Norisring Geschichte, Preining fuhr den ersten Porsche-Sieg in der Traditions-Rennserie ein.

Kurz vor Porsche hatte Ferrari den neuen 296 GT3 gezeigt, der ebenfalls ab 2023 an den Start geht. Im Rahmen des neuen Homologationszyklus setzen die Audi-Teams bereits seit dieser Saison eine neue Version des R8 LMS GT3 ein, BMW hat den M4 GT3 komplett neu entwickelt. Außerdem hat auch Lamborghini eine neue Evo-Version des Huracan für 2023 angekündigt.

Die Entwicklung des neuen Porsche-Boliden begann bereits 2019, das Hauptaugenmerk lag auf einer verbesserten Fahrbarkeit für Profis und sogenannte Gentleman-Fahrer sowie größeren Leistungsreserven je nach Einstufung durch die Balance of Performance (BoP). Auch eine vereinfachte Handhabung des Rennwagens für die Teams und optimierte Laufzeitkosten standen im Mittelpunkt.

«Der neue 911 GT3 R tritt in große Fußstapfen», sagt Michael Dreiser, Leiter Vertrieb bei Porsche Motorsport. «Sein Vorgänger hat seit 2019 in vier Saisons so gut wie alles gewonnen, was es in der GT3-Szene zu gewinnen gab. Zu seinen Erfolgen zählen Gesamtsiege bei den 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und auch hier in Spa-Francorchamps. Bei den 24 Stunden von Daytona und den 12-Stunden-Sebring haben unsere Kunden Klassensiege eingefahren. Das neue Modell blickt einem noch umfangreicheren Arbeitsspektrum in den Händen unserer Kundenteams entgegen.»

«Mit dem extrem erfolgreichen Vorgängermodell haben wir einen Volltreffer gelandet. Entsprechend hoch liegt nun die Messlatte für den Nachfolger», betont Sebastian Golz, Projektleiter 911 GT3 R bei Porsche Motorsport. «Dabei bestand unsere Aufgabe weniger darin, den neuen 911 GT3 R noch schneller zu machen – die Einstufung in Performance-Fenster durch die BoP gleicht diesen Vorteil schnell wieder aus. Für uns ging es in erster Linie darum, dass unsere Kunden mit dem Rennwagen länger schnell fahren können. Konstanz ist gefragt. Darum haben wir uns vor allem auf eine verbesserte Fahrbarkeit konzentriert. Dies zeigt sich jetzt in einem breiter nutzbaren Drehzahlband des neuen 4,2-Liter-Motors, einer stabileren und konstanteren Aerodynamik und entlasteten Hinterreifen, die ihr Potenzial auf diese Weise gleichmäßiger abrufen können.»

Zu den Kernstücken des neuen Rennfahrzeugs zählt der seriennahe, auf der 911-Generation 992 basierende Motor. Wie beim Vorgängermodell handelt es sich um einen wassergekühlten Sechszylinder-Boxer mit Vierventil-Technologie und Benzindirekteinspritzung. Neu ist vor allem der Hubraum: Analog zum 911 RSR legte der neue 911 GT3 R von 3.997 um gut fünf Prozent auf 4.194 cm3 zu. Hierdurch ist die Spitzenleistung des Motors auf rund 416 kW (565 PS) gestiegen. In erster Linie hat Porsche aber den Drehmoment- und Leistungsverlauf über das gesamte Drehzahlband optimiert. Damit kommt der neue 4,2-Liter-Sechszylinder speziell Gentleman-Fahrern entgegen.

Technische Daten Porsche 911 GT3 R (992) Modelljahr 2023

Konzept

• Einsitziges Kunden-Rennfahrzeug; homologiert für GT3-Klasse; Homologationsbasis: Porsche 911 GT3 (Modellreihe 992)



Gewicht / Maße

• Basisgewicht: ca. 1.250 kg (je nach BoP-Einstufung); Radstand: 2.507 mm

• Länge: 4.619 mm; Breite: 2.039 mm (Vorderachse) / 2.050 mm (Hinterachse)



Motor

• Wassergekühlter 6-Zylinder-Boxermotor, Heckanordnung; Hubraum

4.194 ccm, Hub 81,5 mm, Bohrung 104,5 mm; Maximaldrehzahl 9.250 /min; Leistung: rund 416 kW (565 PS); Vierventiltechnik; Einzeldrosselklappenanlage; Kraftstoff-Direkteinspritzung; elektronisches Motormanagement Bosch MS 6.6; Trockensumpfschmierung mit Öl-Wasser-Wärmetauscher; Einmassen-Schwungrad; Rennabgasanlage mit Doppelendrohr und DMSB-zertifiziertem Katalysator; Kraftstoffqualität Superplus bleifrei bis E20 (min. 98 Oktan).



Kraftübertragung

• Sequenzielles Porsche 6-Gang-Klauengetriebe; Schaltwippen am Lenkrad mit elektronischer Schaltwalzen-Aktuatorik; mechanisches Sperrdifferenzial mit variabler Preload-Systemeinheit; 3-Scheiben-Rennsportkupplung (Karbon).

Karosserie

• Leichtbaukarosserie in intelligenter Aluminium-Stahl-Verbundbauweise; Aufnahme Hebevorrichtung; abnehmbare Rettungsluke im Dach; eingeschweißter Überrollkäfig; 6-fach verschraubter Karbon-Rennsitz gemäß FIA 8862-2009; Sechspunkt-Sicherheitsgurt für den Einsatz mit HANS®; verschiebbare Pedaleriebox und einstellbare Lenksäule mit Lenkwinkelsensor; Frontdeckel mit integrierten Schnellverschlüssen, Kühlerabluftführung und zentralem Lufteinlass zur Innenraumbelüftung; Bugverkleidung mit Verbreiterungen und Spoilerlippe; Kotflügel mit Verbreiterungen; Heckverkleidung mit integriertem Regenlicht gemäß FIA-Vorschriften; Türen, Heckdeckel und Heckflügel aus CfK; Heckflügel mit Schwanenhalsanbindung; komplette Polycarbonat-Verglasung mit Hard Coating; beheizte Windschutzscheibe; 4-Stempel-Lufthebeanlage, Luftlanzenventil beidseitig montierbar; 117 Liter großer FT3-Kraftstofftank im Vorderwagen.



• CFK-Interieurverkleidung, multifunktionales CFK-Motorsport-Lenkrad mit Schnelltrennkupplung, Schaltwippen und beleuchteten Drucktastern; ergonomisch ausgerichtetes digitales Bedienfeld mit farbiger Hintergrundbeleuchtung; Fenster- und Mittelnetz nach neuesten FIA-Sicherheitsbestimmungen; integrierter CFK-Seitenaufprallschutz; Fahrersitz mit Sitzkühlung; Feuerlöschanlage mit elektronischer Auslöseeinheit.



Fahrwerk

• Geschmiedete Aluminiumlenker und Stützlager, steifigkeitsoptimiert; Hochleistungs-Gelenklager mit Staubschutz; Radnaben mit Zentralverschluss; fünffach verstellbare Rennsport-Schwingungsdämpfer, motorsportspezifische Ventilauslegung und Blow-Off-Funktion; Fahrwerksverstellung über Shims; beidseitig verstellbare Schwertstabilisatoren; Federwegs-Potentiometer; Reifendruck-Kontrollsystem.



Vorderachse:

• Doppelquerlenkerachse, einstellbar in Höhe, Sturz und Spur.

• Elektrohydraulische Servolenkung.

• Einteilige Leichtmetallfelgen 12,5 J x 18; Reifen 30/68-18.



Hinterachse:

• Mehrlenkerachse, einstellbar in Höhe, Sturz und Spur.

• Rennsport-Gelenkwellen mit Tripodenflanschen.

• Einteilige geschmiedete Leichtmetallfelgen 13,0 J x 18; Reifen 31/71-18.

Bremssystem

• Zwei getrennte Bremskreise mit Bremsdrucksensoren für Vorder- und Hinterachse, vom Fahrer regulierbar über Waagebalkensystem; Rennbremsbeläge; optimierte Bremsluftführung; Bremstemperatursensoren; ergonomische Bremspedalpositionierung für Rechts- und Linksbremser.

• Race-ABS Generation 5 von Bosch

• Vorderachse: Einteilige 6-Kolben-Rennbremssättel aus Aluminium mit „Anti-Knock-Back“-Kolbenfedern; innenbelüftete, mehrteilige Stahlbremsscheiben, Durchmesser 390 mm, Querschnitt 35,7 mm; Aluminium-Bremsscheibentopf.

• Hinterachse: Einteilige 4-Kolben-Rennbremssättel aus Aluminium mit „Anti-Knock-Back“-Kolbenfedern; innenbelüftete, mehrteilige Stahlbremsscheiben, Durchmesser 370 mm, Querschnitt 32,1 mm; Aluminium-Bremsscheibentopf.



Elektrik

• 992 EE Motorsport-Architektur; neues Porsche-Toolset mit vereinfachter Handhabung; aktuelle Generation Elektronikkomponenten von Cosworth; Porsche Logger Unit; Porsche Power Box, 10,3 Zoll großes Porsche

Farbdisplay mit integrierter RLU, Datenaufzeichnung per USB-Stick; auslaufsichere LiFePO4-Leichtbaubatterie 12V, 40 Ah im Beifahrerfußraum; 210 A Generator; digitales Bedienfeld mit farbiger Hintergrundbeleuchtung; Einarm-Scheibenwischer mit Direktantrieb (Intervall- und Dauerwischen);

• LED-Hauptscheinwerfer mit integrierten Zusatzscheinwerfern; Rückleuchten und Regenlicht in LED-Technik.

• Vorbereitung für Accident Data Recorder (ADR)