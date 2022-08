Rast: Keine WEC – alles für den vierten DTM-Titel

René Rast befindet sich zur Halbzeit der Saison 2022 mitten im Titelkampf der DTM. Deshalb lässt er im September einen WEC-Start sausen.

Alles für den vierten DTM-Titel: René Rast macht in der DTM 2022 keine halben Sachen. In der Gesamtwertung hat sich der dreimalige Champion in Stellung gebracht, nach acht von 16 Rennen belegt er mit 79 Punkten Gesamtplatz drei, einen Zähler hinter Sheldon van der Linde (Schubert-BMW) und zehn hinter dem Führenden Mirko Bortolotti (GRT-Lamborghini).

Rast ist also mittendrin, und zwei verpasste Rennen würden die Chancen deutlich minimieren. Daher wird Rast auf einen WEC-Start am 11. September in Fuji verzichten. An dem Wochenende fährt die DTM in Spa.

«Heute haben wir entschieden, dass ich mich zu 100 Prozent auf den Kampf um die DTM-Meisterschaft konzentrieren werde und daher den WEC-Lauf in Fuji verpassen werde, der am gleichen Wochenende wie die DTM in Spa stattfindet», schrieb Rast auf Instagram.

In der LMP2-Wertung hat Rast als Fünfter 42 Punkte Rückstand, der Titel ist nur noch theoretisch machbar. Hinzu kommt, dass Rast die WEC als Vorbereitung für Audis LMDh-Projekt nutzen sollte, das Projekt liegt jedoch auf Eis und steht sogar vor dem Aus.

Deshalb konzentriert sich Rast nun voll und ganz auf die DTM. «Nach der längsten Sommerpause, die ich je hatte, werde ich jetzt langsam in den Rennmodus zurückkehren», so der 35-Jährige. Ende August ist die achtwöchige DTM-Sommerpause vorbei, dann geht es auf dem Nürburgring weiter.