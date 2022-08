Rast-Aus: Lobeshymnen - und Seitenhiebe gegen Audi

Das Aus von Audi-Legende René Rast sorgte in den sozialen Medien für ein großes Echo. Viel Lob gab es für Rast – und daneben auch Seitenhiebe gegen Audi.

René Rast verlässt Audi: Der Autobauer verliert nicht nur einen der erfolgreichsten Fahrer in der Motorsport-Geschichte des Autobauers, sondern auch ein Zugpferd. Die Ingolstädter konnten Rast für die Zukunft keine vernünftige Perspektive bieten.

Werksseitig ist Audi im Grunde nur noch bei der Dakar-Rallye unterwegs – für Rast keine Option. Aus der Formel E war Audi bereits 2021 ausgestiegen. Genau dorthin zieht es den 35-Jährigen aber zurück – dem Vernehmen nach zu McLaren.

Die Reaktionen in den sozialen Medien waren eindeutig – auf Rast und seine Erfolge (wie zum Beispiel drei Titel in der DTM) wurden jede Menge Lobeshymnen gesungen.

Audi hingegen musste sich den einen oder anderen Seitenhieb gefallen lassen, und das nicht nur von Fans. Tenor: Audi ist dabei, sich einiges kaputt zu machen im Motorsport.

Der frühere Audi-Motorsportchef Dietrer Gass, mit dem Rast seine drei Titel geholt hatte, bedankte sich bei Rast und dessen Manager Dennis Rostek.

«Ihr wart immer loyal und extrem zuverlässige Partner auf und abseits der Strecke. Zu Zeiten, als man etwas am Telefon vereinbarte und wusste, dass es genauso passieren würde. Ich hatte das Glück, euch kennenzulernen und mit euch zu arbeiten. Und ebenso bin ich glücklich, ein paar mehr Menschen zu kennen, die noch heute so denken und handeln», schrieb Gass. Man muss dazu wissen, dass Gass nach der Saison 2020 überraschend als Motorsportchef abgesetzt wurde.

Formel-E-Routinier Lucas di Grassi wiederum schrieb: «Danke Audi. Willkommen im Klub.» Wohl ein Hinweis auf Rasts möglichen Wechsel in die Elektro-Rennserie, in der di Grassi bis zum Ausstieg für Audi fuhr und 2023 für Mahindra an den Start gehen wird.

Auch Rasts Kumpel Kelvin van der Linde meldete sich via Instagram. «Glückwunsch zu zehn tollen Jahren, mein Freund. Du kannst stolz sein auf alles, was du erreicht hast. Ich bin froh, einige dieser Erinnerungen mit dir geteilt zu haben.»

Rasts Abt-Team wiederum nutzte die Gelegenheit, um den Endspurt in der DTM einzuläuten, Rast ist nach der Hälfte der aktuellen Saison Gesamtdritter und bastelt an seinem vierten Titel. «Die Audi-Fans werden dich definitiv vermissen, René! Ein Grund mehr, dieses Jahr den DTM-Titel zu holen. Geben wir weiter Vollgas.»

Auch andere aktuelle DTM-Mitstreiter meldeten sich, darunter zum Beispiel Porsche-Pilot Laurens Vanthoor, der Rast zu dessen Erfolgen gratulierte und meinte: «Bitte komm nicht zu Porsche.»

«Was für einen Weg du zurückgelegt hast, du hast überall, wo du Rennen gefahren bist, einen starken Eindruck hinterlassen. Ich bin glücklich und stolz, dass du ein großes Kapitel im @audisport Geschichtsbuch geschrieben hast und es tut mir leid, dass wir nie ein Auto geteilt haben!», schrieb wiederum der Italiener Emmanuele Pirro.