Mercedes-AMG: 625.000 Euro teures Geburtstagsgeschenk

Anlässlich seines 55. Geburtstages legt AMG ein hochexklusives Rennfahrzeug auf, den Mercedes-AMG GT3 EDITION 55. Lediglich fünf Exemplare des Sondermodells werden in Handarbeit aufgebaut.

Mercedes-AMG hat zum Geburtstag einen raus: Zum 55. Geburtstag bringt die Performance- und Sportwagenmarke aus Affalterbach das aktuelle GT3 Customer Racing Fahrzeug in einer streng limitierten EDITION 55 heraus.

Die Stückzahl ist auf fünf festgelegt. Um die Kleinstauflage zu garantieren und zu dokumentieren, wurde für die Chassis-Nummern der fünf Exemplare ein eigener Nummernkreis («GT3.190-55») angelegt.

Die Sonderedition ist nicht FIA-homologiert und kann daher mit mehr Motorleistung aufwarten: Der AMG 6,3-Liter-V8-Motor generiert 650 PS – das sind rund 100 PS mehr als in der FIA-Version. Passend dazu verzichtet die Performance-Abgasanlage auf einen Schalldämpfer und erzeugt so eine noch markantere Klangkulisse.

Optisch kommt die Sonderedition in Manufaktur alpingrau uni daher, mit roten Akzenten und einem matten Finish der Aerodynamik-Bauteile aus Sichtcarbon (Frontdiffusor, Heckdiffusor, Heckflügel inklusive Endplatten, Flicks, Louvre, Kühlergrill, Seitenschweller). Auf die Türen ist das Wappen von Affalterbach auflackiert. Auf dem Heckflügel prangt neben dem AMG- auch das 55-Jahre-Jubiläumslogo.

Mercedes-AMG Kooperationspartner IWC Schaffhausen hat für den Launch des Fahrzeugs zudem eine limitierte EDITION 55 Box kreiert, in der eine Pilot’s Watch Chronograph Edition «AMG» enthalten ist. Auf der Rückseite des Uhrengehäuses aus Grade 5 Titan ist die Fahrgestellnummer des jeweiligen Mercedes-AMG GT3 EDITION 55 eingraviert.

Ganz günstig ist die Sonderedition nicht: Der Verkaufspreis beträgt 625.000 EUR (exkl. USt.). Christoph Sagemüller, Leiter Mercedes-AMG Motorsport: «Mit dem Mercedes-AMG GT3 EDITION 55 würdigen wir in diesem Jahr einmal mehr die 55-jährige Geschichte unserer Marke. Es ist eine Verneigung vor den vielen unvergesslichen Motorsport-Momenten, die wir in über fünf Jahrzehnten auf den Rennstrecken der Welt sammeln konnten. Wir haben die Auflage des Sondermodells streng limitiert: Es gibt nur fünf Exemplare, die alle mit hochwertigsten Sonderausstattungen und Zugaben versehen sind. Das macht den Mercedes-AMG GT3 EDITION 55 zu einem Sammlerstück, das an Exklusivität kaum zu übertreffen ist.»