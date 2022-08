Rekordmann Oeverhaus: Der harte Kampf um's DTM-Debüt

Theo Oeverhaus fiebert seinem ersten DTM-Rennwochenende entgegen. Genauso fieberte er der Erlaubnis dafür entgegen, denn die war mangels Erfahrung kein Selbstläufer.

Theo Oeverhaus wird an diesem Wochenende auf dem Nürburgring einen Rekord aufstellen: Mit 17 Jahren wird er der jüngste Fahrer sein, der in der DTM an den Start geht. Bislang hatte die Bestmarke Ex-Meister Pascal Wehrlein inne.

Doch der Gaststart im Rahmen des fünften Rennwochenendes war kein Selbstläufer, denn um die Erlaubnis für den Gaststart musste er förmlich kämpfen. «Ich bin der DTM sehr dankbar, dass sie mich fahren lassen, dass sie mir vertrauen», sagte Oeverhaus.

«Mein Team und ich, wir haben die letzten zwei Monate gekämpft, damit das möglich ist und wir die Erlaubnis bekommen, den Gaststart zu absolvieren. Als ich dann die Bestätigung erhalten habe, war ich unglaublich happy», so Oeverhaus.

Denn klar: Auch wenn er zuvor wenig Erfahrungen in einem GT3-Auto sammeln konnte, ist es für die DTM wichtig zu zeigen, dass die DTM Trophy, in der Oeverhaus sonst startet, eine gute Aufstiegsmöglichkeit bietet, eine gute Schule ist.

Als Vorbereitung hat er einige Testtage absolviert, außerdem ist er das 24-Stunden-Rennen in Spa gefahren, um Zeit in einem GT3-Auto zu verbringen und sich daran zu gewöhnen.

Sein Ziel klingt bescheiden. «Ich will keine Fehler machen, und wenn ich am Ende in die Top 20 fahre, wäre das prima. Aber es wird eine harte Herausforderung, und ich weiß noch nicht, was es für mich bedeutet, in wenigen Minuten vom DTM-BMW in meinem BMW für die DTM Trophy zu springen», sagte er.

Denn dort geht der 17-Jährige parallel auch an den Start. «Die beiden M4 unterscheiden sich vor allem durch die wirkungsvolle Aerodynamik des DTM-BMW. Das erfordert andere Bremspunkte, eine andere Linie», sagte Oeverhaus.