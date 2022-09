«Jedes Ende ein neuer Anfang»: Glock verlässt BMW!

Nach zehn Jahren ist Schluss: Timo Glock wird BMW am Ende der Saison verlassen. Das gab der 40-Jährige in einem emotionalen Post auf Instagram bekannt.

Das ist eine Überraschung: Timo Glock wird BMW am Ende der Saison verlassen. Das verkündete der 40-Jährige auf Instagram in einem emotionalen Post.

«Jedes Ende ist ein neuer Anfang», beginnt Glock sein Statement und bedankt sich bei BMW Motorsport «für die zehn Jahre, die wir gemeinsam auf den besten Rennstrecken der Welt verbracht haben.» Ein besonderer Dank ging an den früheren BMW-Motorsportdirektor Jens Marquardt, «der die Schlüsselperson hinter dieser Reise war».

Glock: «Ich habe diese intensive Zeit in der DTM mit den wunderbaren Class-1-Autos und großartigen Siegen und Podestplätzen wirklich genossen.»

Er fuhr in der Traditions-Rennserie 146 Rennen, feierte dabei fünf Siege, kam auf 15 Podestplätze und sechs Pole Positions. 2018 und 2020 wurde er Gesamtfünfter - seine besten Platzierungen. 2021 ging er im M6 GT3 für Rowe an den Start, hatte aber im Laufe der Saison wie auch das Team mit Problemen zu kämpfen.

Für ihn war das DTM-Kapitel nach der vergangenen Saison überraschend beendet, für 2022 wurde er nicht mehr berücksichtigt. Stattdessen geht er in der Italian GT Championship an den Start.

In Imola absolvierte er mit dem Team Ceccato Racing um Tourenwagenlegende Roberto Ravaglia einen Gaststart und liebäugelte mit einer Rückkehr in die DTM. Mit BMW wird das nun nicht mehr passieren. Was Glock in Zukunft macht, lässt er offen. Dafür betont er, dass er immer noch brennt.

«Ich denke, jeder erinnert sich an den ikonischen Kampf gegen Gary Paffett 2018 auf dem Hockenheimring! Jeder, der ihn gesehen hat, weiß, dass ich immer noch für diesen Sport brenne und es immer tun werde!», so Glock.

«Nun ist es an der Zeit, weiterzuziehen», so Glock. «Danke an alle meine BMW-Teamkollegen in diesen zehn Jahren. Es gibt viele Geschichten zu erzählen, aber vielleicht später... in einem Buch«, so Glock.