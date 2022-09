Schumacher nach Kritik: Zurück in die Nachwuchsserie

David Schumacher musste zuletzt eine Menge Kritik einstecken. Vor dem Rennwochenende in Spa kontert er René Rast und Clemens Schmid deutlich.

David Schumacher bekam es zuletzt ab. Auf dem Nürburgring hatte er den dreimaligen Meister René Rast abgeräumt. Der ließ dann seinem Frust über den generellen Umgang auf der Strecke freien Lauf – mittendrin war auch Schumacher.

«Das hat nichts mehr mit professionellem Rennfahren zu tun. Sie sollten vielleicht erstmal Erfahrung in den Nachwuchsserien sammeln, bevor sie in der DTM fahren. Das macht keinen Spaß mehr», so Rast.

Schumacher sprach nach den Vorkommnissen nun vor dem Rennwochenende in Spa erstmals über die Kritik. «Es war mein Fehler, es tut mir auch leid. Ich habe die Lücke gesehen, die sich kurz vorher zugeschmissen hat. Wenn man einmal dafür geht, kann man auch nicht mehr zurückziehen», erklärte Schumacher bei ran die Kollision, nach der beide Fahrer ausschieden.

«Er hat gesagt, ich solle nochmal in eine Nachwuchsserie gehen. Habe ich gemacht», konterte Schumacher Rasts Aussage. Schumacher war am vergangenen Wochenende tatsächlich noch einmal in der Formel 3 am Start, er sprang in Zandvoort zum zweiten Mal bei Charouz ein.

«Und guck an: Ich bin in beiden Rennen angekommen, habe gute Positionen gutgemacht ohne einen Kontakt. Ist jetzt die Frage, ob es an mir liegt oder an so manch anderem auf der Strecke», stichelte Schumacher.

Auch GRT-Pilot Clemens Schmid hatte Schumacher im Visier, als er meinte, der Sohn von Ralf Schumacher randaliere in jedem Rennen.

«Ich habe einen Fehler gemacht, für den ich eine Strafe bekomme, die ich auch einsehe. Ich weiß nicht, warum er meinen Namen genommen hat und nicht den seines Teamkollegen - der deutlich mehr gemacht hat als ich und viel mehr Leuten das Rennen zerstört hat.»

Schumacher meint damit Mirko Bortolotti, der zuletzt auf dem Nürburgring tatsächlich deutlich auffallender war in Sachen Randale, am Samstag und Sonntag mit Gegnern kollidierte und so mindestens 28 Punkte im Titelkampf wegwarf.

Wie sieht Schumacher generell den Umgang untereinander? «Harte Kämpfe finde ich gut, und auch wenn man sich mal gegenseitig von der Stecke schiebt, habe ich kein Problem damit. Aber im Moment geht es viel zu hart zur Sache. Da müsste härter bestraft werden.»