Potenzieller DTM-Starter: Ford Mustang GT3 kommt 2024

Ford hat den Mustang GT3 erstmals gezeigt. Der Bolide, der theoretisch auch in der DTM an den Start gehen könnte, kommt 2024.

Ab 2024 gibt es einen weiteren potenziellen DTM-Starter: Ford entwickelt aktuell eine GT3-Version des Mustang. Die amerikanische Marke hat Fans in dieser Woche mit einem Bild einen ersten Vorgeschmack geliefert. Angetrieben wird der Mustang GT3 durch einen V8-Motor mit 5.4 Liter Hubraum.

Das Aggregat wird von Ford Performance zusammen mit M-Sport entwickelt. Die grundsätzliche Entwicklung des Mustang GT3 läuft zusammen mit Multimatic.

Nach erfolgter Homologation kann der Mustang theoretisch in allen GT3-Serien der Welt eingesetzt werden, auch in der DTM. Ford kündigte an, Kundenautos anzubieten. Es ist in der amerikanischen IMSA-Serie aber sogar ein Werkseinsatz in Planung.

Da die GT3-Klasse ab 2024 auch für die 24h von Le Mans vorgesehen sind, ist der Langstreckenklassiker für Ford ebenfalls eine Option.

«Mustang wird auf allen großen Strecken auf der ganzen Welt gefahren, aber es gibt kein Rennen oder keine Strecke, die unserer Geschichte mehr bedeutet als Le Mans», meint der Vorstandsvorsitzende Bill Ford. «Hier haben wir es in den 1960er Jahren mit Ferrari aufgenommen und gewonnen, und 50 Jahre später sind wir zurückgekehrt und haben die Welt erneut geschockt.»