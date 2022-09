Operation! DTM-Saison für Esteban Muth beendet

Hiobsbotschaft für Esteban Muth und Walkenhorst: Der Belgier muss kurzfristig operiert werden und fällt für die letzten beiden Rennwochenenden der Saison aus. Walkenhorst sucht nun fieberhaft Ersatz.

Esteban Muth wird in dieser Saison nicht mehr in der DTM an den Start gehen. Das gab der Belgier via Instagram bekannt. Die DTM gastiert am Wochenende auf dem Red Bull Ring in Spielberg zum vorletzten Event des Jahres.

«Ich werde leider wegen eines dringenden chirurgischen Eingriffs nicht an den letzten zwei Runden der Saison teilnehmen. Das ist beschissen, aber so ist das Leben. 2022 war wirklich ein Jahr zum Vergessen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die an dieser Saison beteiligt waren», schrieb Muth.

Warum er operiert werden muss, verriet er nicht. «Wir sehen uns 2023», beendete er sein Statement, auf das sein Walkenhorst-Teamkollege Marco Wittmann umgehend antwortete: «Werde die lustigen Zeiten mit dir vermissen. Werde schnell gesund, Kumpel.»

Für Muth war es tatsächlich eine äußerst bescheidene Saison. 2021 hatte er noch als «Overtaker» für einige sehenswerte Manöver und Momente gesorgt, 2022 bleibt er nun aber ohne einen einzigen Punkt.

Wer Muth in Spielberg und in Hockenheim ersetzt, ist aktuell noch unklar. Walkenhorst sucht nach einem möglichen Ersatz, um am Wochenende zwei Autos an den Start zu bringen.