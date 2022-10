Köhler verdient sich Finale: Nächster Einsatz im BMW

Leon Köhler hat in Spielberg als Ersatz von Esteban Muth eine starke Leistung gezeigt. Der Lohn: Ein erneuter Einsatz beim Finale in Hockenheim.

Freude bei Leon Köhler: Der 23-Jährige wird auch beim DTM-Saisonfinale in Hockenheim in einem BMW M4 GT3 sitzen. Das gab das Walkenhorst-Team am Dienstag auf Instagram bekannt.

«Wir freuen uns sehr, bekanntgeben zu dürfen, dass Leon Köhler erneut bei uns im Auto mit der Nummer 10 fährt. Er hat bei seinem Debüt auf dem Red Bull Ring eine sehr gute Performance gezeigt und wir können es nicht erwarten, dass er wieder bei uns ist», schrieb das Team.

Köhler ersetzt erneut Stammfahrer Esteban Muth, der sich einer Operation unterziehen musste. Köhler wurde in Spielberg ins kalte Wasser geschmissen, schwamm sich aber schnell frei und überzeugte sowohl im Qualifying als auch in den Rennen.

So war er zum Beispiel im Qualifying am Samstag als Zwölfter der beste BMW-Mann. Im Rennen am Sonntag wurde er 13., zuvor hatte er erneut im Qualifying (11.) geglänzt, diesmal sogar unter widrigen Bedingungen auf nasser Strecke.