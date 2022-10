SSR Performance: Überraschende Trennung von Vanthoor

SSR Performance ändert für das DTM-Finale in Hockenheim sein Aufgebot. Neben Dennis Olsen wird Porsche-Vertragsfahrer Christian Engelhart im Porsche 911 GT3 R mit der Nummer 92 sitzen.

Überraschende Personaländerung bei SSR Performance: Laurens Vanthoor wird beim DTM-Finale in Hockenheim nicht an den Start gehen. Stattdessen übernimmt Christian Engelhart das Cockpit des Porsche 911 GT3 R mit der Nummer 92.

Engelhart holte mit SSR Performance 2020 bereits den Titel im ADAC GT Masters. Damit steigt ein Porsche-Routinier am Hockenheimring ins Fahrzeug, der bereits internationale Erfolge in verschiedenen Serien feiern konnte.

Die Trennung von Vanthoor zum Finale kommt unerwartet. Fakt ist: Der Belgier blieb 2022 klar hinter den Erwartungen zurück, auch hinter den eigenen. Einen Podestplatz holte er nicht, in der Gesamtwertung belegt er den 17. Platz. Zum Vergleich: Sein Teamkollege Olsen ist Achter, er gewann ein Rennen und wurde zwei Mal Zweiter.

Porsche unterstütze laut SSR Performance die Entscheidung von SSR Performance, Vanthoor als Fahrer beim DTM-Finale nicht einzusetzen.

«Während der Werksfahrer in der DTM keinerlei Titelchancen hat, laufen die Vorbereitungen mit dem neuen Porsche 963 auf Hochtouren. Bis zum Jahresende stehen noch mehrere Testfahrten auf dem Programm. Laurens konzentriert sich daher ab sofort auf seinen Einsatz im LMDh-Programm 2023 mit Porsche Penske Motorsport», heißt es in der Pressemitteilung des Teams. Vanthoor ist in das LMDh-Programm von Porsche eingebunden und soll 2023 in der WEC und in Le Mans fahren. In die DTM wird er schon alleine deshalb nicht zurückkehren.

Teamchef Mario Schuhbauer erklärte: «Wir wünschen Laurens für seine Zukunft alles Gute und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit in der diesjährigen DTM-Saison. Gleichzeitig freuen wir uns, Christian Engelhart erneut im Team begrüßen zu können. Zusammen konnte bereits der ADAC GT Masters Titel gefeiert werden. Nun möchten wir die Saison mit bestmöglichen Resultaten abschließen und fokussieren uns auf Podestplätze in der Team- sowie der Fahrerwertung. Ich freue mich auf den Abschluss unserer Debütsaison, wir werden noch einmal alles geben!»