DTM Classic Cup: Spengler wieder im BMW 320i STW

Zu den Fan-Highlights im Rahmenprogramm der DTM gehört zweifellos der DTM Classic Cup, in deren Rennen mit historischen Rennfahrzeugen die Zeit der «alten» DTM wieder auflebt.

Wie bereits am Norisring ist auch in Hockenheim BMW-Werksfahrer Bruno Spengler wieder als Gaststarter dabei. Er wird erneut mit einem BMW 320i STW antreten, den die BMW Group Classic und das Team Schnitzer Classic gemeinsam an den Start bringen.

Mit einem solchen Rennwagen hatte Johnny Cecotto (VEN) 1998 den Titel gewonnen. Am Norisring war Spengler zu Poleposition und Podiumsplatz gefahren – nun freut er sich auf seinen erneuten Auftritt im DTM Classic Cup.

«Ich freue mich riesig darauf, wieder Rennen im DTM Classic Cup zu fahren», so Spengler. «Es ist wunderbar, solche BMW Rennwagen aus der Vergangenheit zu fahren. Am Norisring ist es richtig gut gelaufen, und nun werden wir sehen, wie es in Hockenheim ist. Es ist klasse, wieder dabei zu sein, vor allem beim Saisonfinale, das ist immer etwas Besonderes. Die Kombination von historischen BMW Rennwagen und aktuellen Autos ist immer sehr cool. Die Jungs von der BMW Group Classic und von Schnitzer Classic sind echt toll, und deshalb freue ich mich sehr auf das Wochenende.»