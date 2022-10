DTM-Titelkampf: ServusTV zeigt den Showdown

Traditionell steigt das Finale der DTM auf dem Hockenheimring. Zwei Rennen stehen am Samstag bzw. Sonntag noch auf dem Programm. ServusTV zeigt den Showdown an beiden Tagen ab 13:15 Uhr live!

Der Südafrikaner Sheldon von der Linde führt das Klassement nach 14 von 16 Rennen mit 130 Punkten an. Mit dem Tiroler Lucas Auer (119) auf Platz 2 und dem Oberösterreicher Thomas Preining (116) als Viertem lebt beim Finale am Hockenheimring noch für zwei österreichische Piloten die Chance auf den Titel.

Der Hockenheimring gilt als das Wohnzimmer der DTM. Auf keiner anderen Strecke wurden bisher mehr Rennen seit der Premiere der Serie im Jahr 1984 ausgetragen. 2022 ist zudem ein besonderes Jahr - die traditionsreiche Rennstrecke feiert heuer ihr 90-Jahr-Jubiläum.

4,57 Kilometer mit 17 Kurven warten auf die Piloten pro Runde. Neben den Titelaspiranten Auer und Preining sind mit ServusTV-Experte Philipp Eng und Clemens Schmid noch zwei weitere Österreicher am Start.

Rot-Weiß-Rot ist Trumpf

In der Formel 1 war Rot-Weiß-Rot öfters Trumpf am Hockenheimring: Jochen Rindt (1970), Niki Lauda (1977) und Gerhard Berger (1994 und 1997) trugen sich auf der traditionsreichen Rennstrecke in die Siegerliste ein.

Mathias Lauda im Experten-Einsatz

ServusTV zeigt den Showdown der DTM live - am Samstag und Sonntag, jeweils ab 13:15 Uhr. Kommentiert werden die Rennen von Christian Glück. Als Experte ist Mathias Lauda im Einsatz.

Die DTM in Hockenheim - live bei ServusTV:

Samstag (08.10.):

ab 13:15 Uhr: Vorbericht

ab 13:30 Uhr: Rennen 1

ab 14:30 Uhr: Nachbericht



Sonntag (09.10.):

ab 13:00 Uhr: Vorbericht

ab 13:30 Uhr: Rennen 2

ab 14:30 Uhr: Nachbericht