DTM unter Schock! Der Hockenheim-«Horrorfilm»

Die Szenen im vorletzten Saisonrennen versetzten die DTM in einen Schockzustand. Zahlreiche Unfälle überschatteten den Lauf. Die Videos zu dem Chaos.

Keine Frage: So viel Chaos hat die DTM in ihrer langen Geschichte selten gesehen. Zahlreiche Unfälle haben die Rennserie am Samstag geschockt, nach den Crashs ist die gute Nachricht aber, dass es den beteiligten Fahrern den Umständen entsprechend gut geht.

«Das sah aus wie in einem Horrorfilm», sagte BMW-Mann Philipp Eng: «So geht’s nicht, das sind wieder Schäden in Millionenhöhe. Es wird Zeit, die Indy Restarts abzuschaffen.» Titelkandidat Rene Rast (Abt-Audi): «Das sind schlimme Szenen, die kennen wir so aus der DTM nicht. Da waren hohe Kräfte am Werk».

Die wilden Szenen sorgen im Fahrerlager von Hockenheim für viele Diskussionen, zum Beispiel, ob Indy Restarts abgeschafft werden sollen. Wer das Rennen verpasst hat, kann sich mit den Videos ein Bild von den Geschehnissen machen.

Hier seht ihr das Chaos nach dem Restart.

Und hier das Chaos nach dem Start.