Mega-Crash: Cora Schumacher schießt gegen Preining

Am Samstag waren David Schumacher und Thomas Preining in einen heftigen Crash verwickelt. Schumachers Mutter Cora setzte sich anschließend für ihren Sohn ein und schoss gegen Preining.

Es war einer der zahlreichen Schreckmomente des Samstagsrennens in Hockenheim: David Schumacher und Thomas Preining berührten sich vor Kurve acht, kamen von der Strecke ab und knallten beide heftig in die Streckenbegrenzung.

Beide mussten anschließend in das Medical Center, Schumacher wurde sogar ins Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige zog sich Prellungen an der Lendenwirbelsäule zu, dazu schlug er sich das Knie an. Schumacher und Preining können am Sonntag nicht starten.

Die Kritik aus dem Bernhard-Rennstall an Schumacher kam schnell, und flott war dann auch Davids Mutter Cora zur Stelle. Sie verteidigte ihren Sohn auf Instagram.

«David Schumacher geht es gut soweit, das ist das Wichtigste», schrieb Cora Schumacher auf Instagram. «Dennoch muss ich sagen, dass ich es absolut nicht okay finde von Thomas Preining, sich jedes Mal ohne jegliche Selbstreflexion negativ über unseren Sohn zu äußern. Er selbst hatte Oversteering und hatte sein Auto nicht im Griff. Es ist ja immer einfacher die Fehler bei anderen zu suchen«, so Cora weiter.

In der Tat zeigen die Bilder des Unfalls, dass Schumacher keine Schuld an dem Unfall hat. Die Rennleitung hatte den Vorfall notiert, stufte den Crash aber als Rennunfall ein und sprach keine Strafe aus.