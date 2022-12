Rettung der DTM ist fix: ADAC übernimmt die Rechte

Für die DTM geht es unter dem Dach des ADAC weiter, der Automobilclub hat die Markenrechte erworben. Wie es 2023 konkret weitergehen soll mit der DTM, will der ADAC am 8. Dezember mitteilen.

Die DTM wird fortbestehen und bekommt ab 2023 eine neue Heimat: Die Motorsport-Marke wird Teil des ADAC. Diese Entscheidung haben Ex-DTM-Chef Gerhard Berger und der ADAC heute bekanntgegeben.

«Damit stellen wir jetzt die Weichen für eine langfristige Zukunft des Motorsports im deutschsprachigen Raum. Für die riesige DTM-Fangemeinde ist das eine gute Nachricht», sagte Berger.

«Keine Marke steht so für den deutschen Motorsport wie die DTM. Dem ADAC geht es darum, die DTM zu erhalten, denn sie ist motorsportliches Kulturgut. Sie genießt nicht nur in Deutschland, sondern auch im weltweiten Motorsport einen hervorragenden Ruf. Die DTM wird ab dem kommenden Jahr unter dem Dach des ADAC in ein neues Kapitel ihrer langen Geschichte starten», sagte ADAC-Sportpräsident Dr. Gerd Ennser.

Der ADAC erwerbe die Marke DTM auch mit dem Ziel, die Strukturen im deutschen Motorsport neu zu ordnen, Synergien im wirtschaftlichen Bereich zu schaffen und den Weg zu mehr Nachhaltigkeit im Motorsport konsequent weiterzugehen, heißt es in einer Mitteilung. «Für alle bisherigen Teilnehmer der DTM und des ADAC GT Masters wird es in der Saison 2023 Möglichkeiten geben, sich auf den Plattformen des ADAC zu engagieren», heißt es weiter. Wie die genauen Pläne aussehen, will der ADAC im Rahmen einer Pressekonferenz am 8. Dezember bekanntgeben.

Berger hatte am Mittwoch die ITR aufgelöst und angekündigt, die Serie nicht mehr auszuschreiben. Stattdessen wurden die Markenrechte nun verkauft, für welche Summe, ist unklar. «Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Grundlagen für die langfristige Zukunft der DTM zu schaffen», sagt Berger zum Verkauf an den ADAC.

«Ich bin fest davon überzeugt, dass die Marke beim ADAC in den richtigen Händen ist: Dort ist das nötige Know-how vorhanden, um allen Motorsportfans künftig ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Mit der langjährigen Erfahrung, den etablierten Strukturen und dem vereinseigenen Engagement für den Motorsport kann der ADAC nicht nur bestmögliche Synergien schaffen, sondern die DTM auch konsequent weiterentwickeln. Damit sind beste Voraussetzungen gegeben, dass wir weiterhin noch viele Jahre erfolgreichen Motorsport auf höchstem Niveau sehen werden», so Berger.