DTM beim ADAC: Wie geht es jetzt weiter? 06.12.2022 - 00:40 Von Andreas Reiners

© DTM Für die DTM geht es weiter

Der ADAC hat sich die Rechte an der DTM gesichert. Für die Zukunft gibt es mehrere Möglichkeiten. Am 8. Dezember will der ADAC informieren.