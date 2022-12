Salzburgring: Umbauten gehen auch ohne DTM weiter 09.12.2022 - 16:22 Von Gerhard Kuntschik

© Salzburgring Die DTM fährt nicht auf dem Salzburgring

Das von den ADAC-Bossen für die DTM ausgerufene «Back to the Roots», also zum Schauplatz-Fokus auf Deutschland, bedeutet wie befürchtet das (vorläufige) Ende der Comebackpläne des Salzburgrings.