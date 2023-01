Gerhard Berger: Da zerbrichst du dir schon den Kopf

Seit dem Verkauf der ITR und der Rechte für die DTM an den ADAC ist Gerhard Berger (63) Rennsport-Pensionist. Wie er selbst im Interview bestätigt, kann ihn derzeit nichts zurücklocken, obwohl es diverse Versuche gab.

Wann war für Dich klar, dass Du die DTM abgeben wirst?

Als sich die Gespräche mit dem ADAC intensiv entwickelten. Es passte in meine Lebensplanung. Ich verlor in den vergangenen Jahren einige gute Freunde, den Mansour (Ojjeh), den Niki (Lauda) und den Didi (Mateschitz). Da zerbrichst du dir schon den Kopf darüber. Da ist in wenigen Jahren viel passiert. Und du willst dann nicht mehr nur noch arbeiten und Geld verdienen. Ich war dann noch mit Covid (am Finalwochenende der DTM im Oktober, Anm.) infiziert und dachte noch mehr nach. Der Neuaufbau der DTM funktionierte hervorragend. Das nächste wäre Kommunikation und Marketing gewesen, aber musste ich das auch machen? Bei den Verkaufsgedanken spielte für mich eine wesentliche Rolle, dass die DTM in Deutschland beheimatet bleibt. Der ADAC hat eine gute Struktur und war damit eine aufgelegte Chance.

Wann begannen die Gespräche mit dem ADAC? Nach dem Spielberg-Wochenende?

Nein, viel früher.

Gab es außer dem ADAC noch andere Interessenten?

Ja.

Aber nicht aus Deutschland?

Nein. Es war Interesse aus dem Mittleren Osten und aus Belgien da.