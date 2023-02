Engstler startet durch: DTM-Legende kommt an Bord

Engstler Motorsport beginnt das Jahr 2023 mit großen Ambitionen. Das Team aus Wiggensbach will mit dem Beginn des neuen Jahres mit Audi in der GT3 Szene durchstarten

Dafür holt das Team DTM-Legende Manuel Reuter als neuen Projektmanager. «Ich freue mich auf die Herausforderungen mit einem neuen Projekt wie Engstler Motorsport im internationalen GT3 Spitzensport an den Start zu gehen. Mit dem Potential welches die Mannschaft um Franz Engstler jetzt schon zeigt, erwarte ich, dass wir uns sehr bald unter den Topteams der GT3 etablieren werden. Mit Liqui Moly haben wir einen starken und engagierten Partner an unserer Seite», so Reuter.

Engstler wird 2023 zwei Audi R8 LMS GT3 evo II einsetzen. Diese werden neben der GT Winter Serie und der GT Open auch im Rahmen des ADACs an den Start gehen. Um welche Serien es sich genau handelt und wer die Cockpits besetzt, wird erst in den nächsten Wochen bekannt gegeben.

«Nach schönen und sehr erfolgreichen Jahren im Tourenwagensport freue ich mich, die neue Herausforderung mit einem der besten Hersteller im GT3 Sport zu beginnen. Audi hat mit seinen Erfolgen in der Vergangenheit gezeigt, was für ein starkes Auto sie entwickelt haben. Nun liegt es an uns, Dieses schnell zu verstehen und erfolgreich zu bewegen», erklärt Engstler.

Das GT3-Debüt des Teams wird in der zweiten Februar-Woche im Rahmen der GT Winter Serie in Jerez über die Bühne gehen. Luca Engstler übernimmt dabei das Steuer des Audi R8 LMS GT3 evo II.