DTM 2023: Der ADAC lässt die Katze aus dem Sack

Welche Teams gehen in der DTM 2023 unter der Führung des ADAC an den Start? Der Automobilclub wird am Mittwoch die Teams auf ungewöhnliche Art und Weise präsentieren.

Der heutige Mittwoch ist der Tag der Entscheidung in der DTM! Der ADAC, der im Dezember die Traditionsrennserie von Gerhard Berger übernommen hat, hat sich dafür etwas Besonderes einfallen lassen.

Denn der Automobilclub will ab 12:00 Uhr die Teams, die 2023 an den Start gehen, via Facebook, Instagram und Twitter verkünden, und das in einem Abstand von 15 Minuten.

Statt einer schmucklosen Pressemitteilung erfahren die Fans also im Liveticker-Stil in den sozialen Medien, wer in der neuen Saison alles dabei sein wird.

Am Tag nach der Verkündung der Teams durch den ADAC können dann die Rennställe ihre Programme offiziell verkünden, also auch ihre Fahrer und die Marken.

BMW war versehentlich zu schnell, denn die Münchner haben bereits verkündet, dass Schubert Motorsport und Project 1 jeweils zwei BMW mit Sheldon van der Linde, René Rast und Marco Wittmann einsetzen werden. Der vierte Fahrer ist noch offen.

Am Dienstag hatte das Team Rosberg für eine Überraschung gesorgt, denn der Traditionsrennstall wird 2023 nach 24 Jahren DTM nicht mehr dabei sein. Die Hintergründe dazu gibt es hier.