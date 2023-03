DTM startet Ticket-Verkauf für den Norisring

Fans des Norisring sollten aufpassen und sich beeilen, die DTM hat den Ticket-Verkauf für das Saisonhighlight auf dem Norisring gestartet. Alle Besucher können kostenfrei zur Strecke anreisen.

Der Norisring in Nürnberg zählt zu den Highlights der DTM – ab sofort läuft der Kartenvorverkauf für das dritte Rennwochenende (7. bis 9. Juli). Tickets für die DTM am Norisring und alle weiteren sieben Rennen gibt es online unter dtm.com. Die 2,2 Kilometer kurze Kult-Strecke im Herzen von Nürnberg wird wegen ihres besonderen Flairs auch das „fränkische Monaco“ genannt und steht bei Fahrern und Fans gleichermaßen hoch im Kurs. ADAC-Mitglieder profitieren auch am Norisring von einem 10 % Rabatt beim Online-Ticketkauf. Bei allen Tickets ist ein VGN-Ticket inkludiert, damit können Besucher kostenlos und nachhaltig mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.

Auf dem einzigen Stadtkurs in Deutschland sind Zuschauer hautnah am Renngeschehen dabei und sehen die vorbeifahrenden Boliden so oft wie auf keiner anderen Rennstrecke. Wer das Motorsport-Wochenende am Norisring auf der großen Steintribüne mit perfekter Aussicht auf die lange Start-Ziel-Gerade, die Spitzkehre und in die Boxengasse erleben will, ist mit 69 Euro dabei. Familien haben Vorfahrt: Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist in dieser Kategorie der Eintritt in Begleitung von Erwachsenen frei. Auf den Tribünenplätzen in den drei anderen Ticketkategorien zahlen Kinder und Jugendliche nur die Hälfte.

Im Eintrittspreis inbegriffen ist der freie Zugang zum Fahrerlager. Am idyllischen Dutzendteich und auf der großen Zeppelinwiese können DTM Boliden und Fahrzeuge der Rahmenserien in Augenschein genommen werden. Auch der Kontakt zu den Piloten ist für Fans möglich, um Autogramme zu holen oder das ein oder andere Selfie zu machen. Im Rahmenprogramm erleben die Zuschauer in diesem Jahr ein Comeback der Prototypen. Zum ersten Mal seit 1989 sind diese Boliden beim Prototype Cup Germany wieder auf dem Norisring zu sehen. Das ADAC GT Masters kehrt ebenfalls auf den Nürnberger Stadtkurs zurück. Vor 15 Jahren wurde zum letzten Mal ein Rennen der Supersportwagen rund um die historische Steintribüne ausgetragen.

Die Eintrittskarten für das Rennwochenende auf dem Norisring sind neben dem Onlineshop der DTM auf dtm.com auch auf norisring.de, unter deren Tickethotline oder direkt in der Geschäftsstelle des MCN in Nürnberg erhältlich.