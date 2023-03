Fix: Luca Engstler startet mit Familienteam in DTM

Nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Luca Engstler. Zwei Tage nach seinem 23. Geburtstag ist der Aufstieg des Allgäuers in die DTM fix! Er wird für den Engstler-Rennstall einen Audi steuern.

Audi Sport customer racing-Pilot Luca Engstler startet 2023 in der DTM. Der Youngster aus dem Allgäu wird für das LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport einen Audi R8 LMS GT3 evo II in der Rennserie steuern. Der Audi wird im unverkennbaren Liqui Moly-Design an den Start rollen.

Zur Saison 2023 wechselt das Team aus Wiggensbach aus dem Tourenwagensport, wo das Team von 2019 – 2022 die ADAC TCR Germany dominierte, in den GT3-Sport. Auch im GT-Sport ist der Rennstall von Franz Engstler, welcher als Pilot selbst in der DTM startete, keine Unbekannte. 2011 gewann das Team mit dem brachialen Alpina B6 GT3 Neben dem DTM-Programm ist auch ein zusätzlicher Start im ADAC GT Masters eine Option. Und auch das International GT Open steht auf dem Fahrplan des Teams.

Luca Engstler: «Ich kann es immer noch nicht glauben, so früh in meiner Karriere die Chance von Audi bekommen zu haben an der größten und besten GT-Meisterschaft der Welt teilnehmen zu dürfen. Dafür möchte ich mich speziell bei meinem langjährigen Partner Liqui Moly und allen die mich auf diesem Weg unterstützt haben bedanken. Es wird eine enorme Herausforderung gegen die weltbesten GT3-Fahrer und Teams anzutreten. Dennoch glaube ich, dass wir mittelfristig ein Paket haben werden, dass erfolgsversprechend ist.»

Franz Engstler freut sich auf seine Rückkehr in die DTM: «Ich bin mega stolz, dass nach 30 Jahren der Name Engstler als Team und Fahrer wieder in der DTM vertreten ist. Für Luca freut es mich extrem, dass er mit seiner harten Arbeit, Disziplin und Ehrgeiz es in eine der höchsten und anspruchsvollsten Rennserie der Welt geschafft hat. Mit Liqui Moly konnten wir unsere einzigartige Zusammenarbeit erweitern und auf eine neue Ebene heben. Eine solch lange und erfolgreiche Partnerschaft sucht im Motorsport seines Gleichen. Ebenfalls bin ich überzeugt, dass wir mit unserem Partner Audi ein sehr erfahrenes, zuverlässiges und erfolgreiches Produkt an den Start bringen werden. Der Zugewinn von Manuel Reuter als Projektmanager und unserer tollen Stammmannschaft sowie neuen, erfahren GT-Mitarbeitern, haben wir eine sehr schlagkräftige Truppe, auf die ich sehr stolz bin. Ich sehe den DTM-Einstieg mit sehr viel Respekt, freue mich aber auf die neue Herausforderung.»

Der 1996er ITC-Meister Manuel Reuter wird zukünftig als DTM-Projektmanager für den Audi-Rennstall tätig sein: «Ich freue mich auf die Herausforderungen mit einem neuen Projekt wie Liqui Moly Team Engstler Motorsport in der DTM an den Start zu gehen. Mit dem Potential welches die Mannschaft um Franz Engstler in der Vergangenheit gezeigt hat, erwarte ich, dass wir uns sehr bald unter den Topteams der GT3 etablieren werden. Mit Liqui Moly haben wir einen starken und engagierten Partner an unserer Seite.»