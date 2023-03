Offiziell: Clemens Schmid bleibt GRT treu

Die österreichische Zusammenarbeit geht in eine weitere Saison: Clemens Schmid startet auch 2023 für das Grasser Racing Team in der DTM. Sein Teamkollege wird in Kürze präsentiert.

Die DTM-Saison 2023 wirft für GRT nach einer intensiven Vorbereitungsphase langsam ihre Schatten voraus. Neben dem Engagement in der GT World Challenge Europe – hier erfahrt ihr mehr zu dem Programm des Teams in der hochkarätigen SRO-Rennserie - stellt sich das Lamborghini-Team aus der Steiermark erneut dem Kampf in der prestigeträchtigsten aller GT3-Serien. Nach der erfolgreichen Debütsaison 2022 setzt der von Lamborghini Squadra Corse unterstützte Rennstall in diesem Jahr zwei neue Lamborghini Huracán GT3 EVO2 ein. Mit Clemens Schmid in der Startnummer 63 setzt die Mannschaft von Teamchef Gottfried Grasser auf Kontinuität. Die Bekanntgabe des finalen Line-ups inklusive des Fahrers im Schwesterauto mit der Startnummer 19 erfolgt in Kürze

Mit dem Einstieg in die DTM schlug GRT im Vorjahr ein neues Kapitel auf. Beim ersten Auftritt in der bekanntesten deutschen Rennserie knüpften die Österreicher mit dem Lamborghini Huracán GT3 EVO nahtlos an ihre erfolgreiche Geschichte im GT3-Sport an. Fünf Podien, eine Pole Position und vier schnellste Runden sorgten für einen viel beachteten Einstand. Mit Lamborghini-Werksfahrer Mirko Bortolotti hielt sich das Team außerdem bis zum Finale in Hockenheim im Titelkampf. Dort glänzte zum Saisonabschluss auch Clemens Schmid, der sein erstes Podium in der DTM nur durch einen Reifenschaden knapp verpasste.

Der 32-jährige aus Steinach am Brenner in Tirol stellte als Rookie von Anfang an sein Potential unter Beweis. Bereits am dritten Rennwochenende eroberte er in Imola als Sechster seine ersten Punkte in der hart umkämpften DTM. Seine steile Lernkurve gipfelte beim letzten Qualifying des Jahres auf dem Hockenheimring in einem Platz in Startreihe eins. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit bietet Team und Fahrer die Möglichkeit, auf dieser vielversprechenden Entwicklung weiter aufzubauen. Schmid wird neben dem DTM-Programm auch für das Team im GT World Challenge Europe Endurance Cup starten.

Für GRT stehen in der DTM 2023 insgesamt acht Veranstaltungen mit jeweils zwei Rennen auf dem Programm. In der 37. Saison der Meisterschaft sorgt der ADAC als neuer Promoter für diverse Neuerungen und spannende Vorzeichen. Der Auftakt geht vom 26. bis 28. Mai in der Motorsport Arena Oschersleben über die Bühne. Das traditionelle Highlight bilden im Juli die Läufe auf dem Norisring in den Straßen Nürnbergs. Für das Grasser Racing Team markiert das Heimspiel auf dem Red Bull Ring in der Steiermark vom 22. bis 24. September einen ganz besonderen Höhepunkt.

Der 32-jährige Schmid freut sich auf die anstehende Saison: «Ich freue mich, auch diese Saison für GRT in der DTM anzutreten. Zusammen mit meinen Partnern haben wir in den vergangenen Monaten die richtigen Weichen gestellt und blicken voller Optimismus auf die bevorstehende Herausforderung. Wir haben letztes Jahr sehr gute Fortschritte erzielt und im Winter intensiv daran gearbeitet, die Erkenntnisse auf das neue Auto zu übertragen. Mit dem Lamborghini Huracán GT3 EVO2 verfügen wir über ein starkes Paket und ich bin zuversichtlich, dass wir dort weitermachen werden, wo wir 2022 aufgehört haben.»

Teameigner Gottfried Grasser: «Der Winter war diesmal außergewöhnlich lang und wir freuen uns sehr, mit unserem ersten Fahrer für die DTM einen weiteren Teil unseres Programms bekanntzugeben. Es war stets unser Ziel, auch in diesem Jahr in der DTM am Start zu sein. Wir sind sehr stolz und dankbar, mit einem fantastischen Partner wie der Lamborghini Squadra Corse in unsere zehnte gemeinsame Saison zu gehen. Es war bei den Planungen für 2023 außerdem unser Wunsch, Clemens wieder in einem unserer Autos zu haben. Er hat seine Debütsaison auf einem Hoch beendet und wir werden zusammen alles geben, um daran anzuknüpfen. Seit dem Beginn unserer Zusammenarbeit im Jahr 2020 haben wir eine fantastische Beziehung aufgebaut, was im Team für Stabilität und Vertrauen sorgt. In Kombination mit unseren Erfahrungswerten aus dem Vorjahr haben wir für die Saison 2023 eine solide Ausgangsbasis, von der auch unser zweiter Fahrer profitieren wird. Mit dem ADAC als Veranstalter kommen ein paar Veränderungen auf uns zu. Wir freuen uns darauf und sind zuversichtlich, dass sich unsere Erfahrungen im ADAC GT Masters in dieser Hinsicht als nützlich erweisen werden.»

Giorgio Sanna, Head of Motorsport, Lamborghini Squadra Corse: «Der neue Lamborghini Huracán GT3 EVO2 gibt in der kommenden DTM-Saison sein Debüt, was einen weiteren Meilenstein für das Engagement unserer Marke im GT-Sport darstellt. GRT tritt gemeinsam mit Lamborghini Squadra Corse auf höchstem Niveau an, seit die erste Generation unseres GT3-Boliden 2015 ihr erstes Rennen bestritt. Wir sind stolz auf diese langfristige Partnerschaft und freuen uns, das Team und Clemens im Jahr 2023 in dieser hochkarätigen Meisterschaft zu unterstützen.»