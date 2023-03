ABT DTM-Piloten absolvieren Skitag mit Dave Ryding

Dave Ryding konnte als erster Brite einen Sieg im alpinen Ski-Weltcup einfahren. Ricardo Feller und Kelvin van der Linde absolvierten nun einen Skitag mit ihm in Gurgl.

Einzigartiges Erlebnis für Ricardo Feller und Kelvin van der Linde: Die beiden ABT DTM-Piloten, die wie im Vorjahr für das Audi-Team fahren werden, verbrachten einen Tag auf den Skipisten von Gurgl im Ötztal mit Profi Dave Ryding, dem 2022 beim Slalom in Kitzbühel der erste Sieg eines Briten im alpinen Ski-Weltcup gelungen war.

«Das war ein super Erlebnis», sagte Kelvin van der Linde. «Es macht immer sehr viel Spaß, wenn wir PR-Termine mit Outdoor-Aktivitäten in so toller Natur wie in Gurgl verbinden können. Das war ein perfekter Start in die neue DTM-Saison – und Dave ist ein supersympathischer Typ mit sehr viel Leidenschaft. Es hat viel Spaß gemacht, sich mit ihm auszutauschen und wir haben viele Ähnlichkeiten bei unseren beiden Sportarten gefunden.»

Als Südafrikaner hat Kelvin van der Linde erst vor Kurzem mit dem Skifahren begonnen, zeigte im Windschatten des Skiprofis aber wie auf der Rennstrecke von Anfang an maximalen Einsatz – auch wenn ihn der neuernannte ABT Motorsportdirektor Martin Tomczyk am Vorabend ermahnt hatte, kein zu großes Risiko einzugehen und nicht die Vorbereitungen auf die neue DTM-Saison und das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zu gefährden – hier mehr zum ABT-Aufgebot beim 24h-Rennen.

Ricardo Feller stammt zwar aus der Schweiz, hat aber bisher kaum Erfahrung auf Ski. Entsprechend vorsichtig agierte der Youngster auf den hochalpinen Pisten von Gurgl. «Es war trotzdem ein extrem cooles Erlebnis», so der 2021er ADAC GT Masters-Meister. «Es war interessant zu sehen, wie Dave es runterfliegen lässt. Da kann ich definitiv nicht mithalten. Ich war das erste Mal in der Skiregion Ötztal Gurgl. Es hat mir so gut gefallen, dass ich hier einen privaten Urlaub planen werde.»

Am Vortag hatten Ricardo Feller und Kelvin van der Linde den Skistar zu einer virtuellen Testfahrt mit ihrem ABT Audi R8 LMS GT3 evo II im ABT Simulator eingeladen, der extra für den Event im TOP Mountain Motorcycle Museum am Timmelsjoch aufgebaut wurde. «Das war eine coole Erfahrung», so Dave Ryding. «Der Austausch mit beiden Jungs hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe von ihnen ein paar gute Tipps für den Simulator bekommen, bin trotzdem in den ersten beiden Kurven in der Mauer gelandet. Danach lief es besser. Dass ich den beiden am nächsten Tag dieses sensationelle Skigebiet mit seinen wunderschönen Bergen zeigen durfte, war natürlich klasse.»

Ryding plant Besuch bei der DTM am Norisring

Dave Ryding ist selbst großer Motorsport-Fan und hat sich bisher vor allem für Motorrad-Rennen interessiert. Nachdem ihm Ricardo Feller und Kelvin van der Linde so viel über ihr Rennfahrerleben erzählt haben, ist ein Besuch bei der DTM in diesem Jahr fest eingeplant – aller Voraussicht nach im Juli beim Heimspiel von ABT Sportsline auf dem Norisring. «Ich liebe den Sound und die Atmosphäre beim Motorsport», erklärt Ryding. «Es wäre cool, das vor Ort zu erleben. Vielleicht kann ich sogar meine Familie mitbringen.»

Feller, Ryding und van der Linde kamen zudem in den Genuss einer exklusiven Führung durch das Motorrad-Museum am Top Mountain Crosspoint. «So etwas habe ich noch nie gesehen», schwärmte Ricardo Feller. «Ich glaube, da gibt es kaum Vergleichbares. Auch wenn ich selbst nicht so der Motorrad-Typ bin, hat mich das schwer beeindruckt und ist für jeden Motorsport-Fan einen Besuch wert.»

«Das Museum ist sehr imposant», bestätigte auch Kelvin van der Linde. «Ich freue mich immer, wenn ich Einblicke in die Vergangenheit bekommen kann. Und das war definitiv eine tolle Erfahrung. Auch der 4D-Motorrad-Simulator im Museum ist echt cool. Ich werde solche Straßen wahrscheinlich nie selbst mit dem Motorrad fahren können, habe nun aber eine Idee, wie sich das anfühlt.»

ABT Sportsline und Ötztal Tourismus auch 2023 Partner in der DTM

Im Rahmen des «ABT DTM Kick-off 2023» in Gurgl wurde auch die Partnerschaft zwischen ABT Sportsline und dem Ötztal Tourismus verlängert. Die Logos des Ötztals und von Gurgl werden auch in der Saison 2023 prominent auf den DTM-Fahrzeugen von ABT Sportsline zu sehen sein. «Es freut mich sehr, dass diese Partnerschaft fortgeführt wird», sagte ABT Sportmarketingchef Harry Unflath. «Für viele der Besucher von DTM-Rennen kommt auch ein Urlaub in Gurgl in Frage. Aber auch menschlich passt es perfekt. Wir hatten schon vor der Partnerschaft ein tolles Verhältnis mit der Familie Scheiber und unsere Fahrer haben sich hier auch sofort wohlgefühlt. Im Namen von ABT Sportsline danke an alle Beteiligten für diesen tollen Event! Wir freuen uns schon auf den Gegenbesuch am Norisring.»

Im DTM-Team von ABT Sportsline laufen in Kempten die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren. Als nächstes steht die Folierung der beiden Rennfahrzeuge in ihren neuen Designs für 2023 an, die erstmals bei den offiziellen Testfahrten am 15./16. April auf dem Red Bull Ring zu sehen sein werden. Die Saison beginnt am Pfingstwochenende (27./28. Mai) in Oschersleben.