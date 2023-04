DTM-Einsteiger Tim Heinemann absolviert Seat-Fitting

Toksport WRT-Pilot Tim Heinemann hat das Seat Fitting absolviert, um in der DTM-Saison einen perfekt passenden Sitz zu haben. Gemeinsam mit seinem Partner NIMEX gibt es dabei Einblicke.

Am 15. und 16. April beginnt für Tim Heinemann das DTM-Projekt offiziell. An diesem Wochenende werden auf dem Red Bull Ring in der Steiermark (Österreich) die offiziellen DTM-Testtage stattfinden. Es wird zudem auch die erste offizielle DTM-Veranstaltung unter ADAC-Flagge sein. Für den 25-jährigen Fichtenberger ist dies die erste offizielle Kontaktaufnahme mit seinen DTM-Konkurrenten auf der Rennstrecke. Der 2022er DTM Trophy-Champion wird für Toksport WRT aus Quiddelbach einen Porsche 911 GT3 R der jüngsten Generation, Baureihe 992, mit 565 PS steuern. Im Cockpit des Porsche wird dabei eine speziell an Heinemann angepasste Sitzschale genutzt werden.

Gemeinsam mit seinem Partner NIMEX hat Heinemann ein spezielles Seat Fitting in Zusammenarbeit mit dem SCHROTH Profi Seat Kit absolviert. Aus den Daten wird nun eine spezielle Sitzschale gefertigt, welche dafür sorgt, dass Heinemann einen perfekt angepassten Sitz in seinem Porsche 911 GT3 R hat. Neben einen Sicherheitsvorteil, bietet eine perfekt an den Piloten angepasste Sitzschale zudem einen Performancevorteil.

Durch ein spezielles System, welches mit Poly-Kunststoffperlen gefüllt ist und einem schnell aushärtenden Harz wird mit dem SCHROTH Profi Seat Kit ein Abdruck der Sitzposition des Rennfahrers genommen, ehe aus dem Abdruck die Sitzschale gefertigt wird. Der Profi Seat ist so konzipiert, dass er mehrere Stöße absorbiert und sein bewährtes Schutzniveau beibehält. Im seltenen Fall eines Brandes ist der Profi Seat selbstverlöschend. Mehr zum SCHROTH Profi Seat Kit könnt ihr hier einfahren.

«Mit dem Seat Fitting geht die DTM-Saison nun endlich los. Zum ersten Mal habe ich meinen Porsche 911 GT3 R von Toksport WRT gesehen und bin total begeistert. Der Sitz wurde von meinem Partner NIMEX individuell an meinen Körper angepasst, um das bestmögliche Gefühl und damit die bestmögliche Performance zu erzielen», erklärt Heinemann das Geheimnis seiner Sitzschale und fügt an: «Ich bin froh, dass wir hier einen Blick hinter die Kulissen der Vorbereitung gewähren können.»

Tim Heinemann fährt seit 2010 virtuelle Rennen am RaceRoom Simulator. Im Jahr 2018 hat er den Sprung vom Simulator ins echte Rennauto geschafft und gilt seitdem als leuchtendes Beispiel für den Traum zehntausender SimRacer: «From Virtual to Real».

In den Jahren 2020 und 2022 wurde Heinemann überlegen Meister in der DTM Trophy, der GT4-Nachwuchsrennserie der ITR, welche nach der ADAC-Übernahme eingestellt wurde. 2021 wurde der 25-Jährige zudem GT3-Meister im GTC Race und absolvierte im PROsport Racing Aston Martin Vantage GT3 einen Gaststart im ADAC GT Masters. Erfahrung konnte Heinemann auch mit GT3- und GT2-Fahrzeugen auf der Nürburgring Nordschleife beim 24-Stunden-Rennen und in der Nürburgring Langstrecken-Serie sammeln.