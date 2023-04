Online-Broker IG Europe wird DTM-Partner

Im Rahmen der Testfahrten auf dem Red Bull Ring präsentierte die DTM mit IG Europe einen neuen Partner. Das Logo des Brokers wird an allen Rennstrecken prominent präsentiert.

IG, ein weltweit führender Online-Broker und Fintech-Pionier, wird ab dieser Rennsaison offizieller Partner der DTM. Dies gaben die IG Europe GmbH und der DTM-Markenrechteinhaber ADAC im Rahmen der Test- und Mediatage der DTM auf dem Red Bull Ring in Spielberg bekannt. Die DTM beginnt vom 26. bis 28. Mai 2023 in der Motorsport Arena Oschersleben und bietet bis zu ihrem Abschluss am 22. Oktober auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg 16 Rennen mit 14 hochklassigen Teams, sechs renommierten Marken und packenden Motorsport. Alle Rennen werden live im Free-TV von ProSieben übertragen.

«IG und die DTM verbinden viele gemeinsame Ideale. Wie im Motorsport kommt es auch beim Wertpapierhandel auf ein eingespieltes Team und eine reibungslos funktionierende Technik an», sagt Eren Eraslan, Head of Germany bei der IG Europe GmbH. „Wir sind stolz, offizieller Partner einer so renommierten und weit über Deutschland hinaus bekannten Marke wie der DTM zu sein und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“ ADAC Motorsportchef Thomas Voss begrüßt IG als neuen Partner: «Teamwork, Geschwindigkeit und die richtige Strategie sind im Motorsport wie auch beim Trading die entscheidenden Faktoren für den Erfolg. Insofern passen IG und die DTM hervorragend zusammen. Gemeinsam mit einem der weltweit führenden Online-Broker starten wir in eine neue Ära der DTM unter dem Dach des ADAC und freuen uns auf eine langjährige Partnerschaft mit IG.»

Im Rahmen der Partnerschaft wird das Logo von IG umfassend an den Rennstrecken zu sehen sein. Am Saisonende prämiert IG den schnellsten Boxenstopp der DTM-Teams in einer Sonderwertung. Abgerundet wird die Partnerschaft mit einer umfangreichen Präsenz auf den Social-Media-Kanälen der DTM und bei ProSieben.

Das Team der IG Group unterstützt weltweit seine Kunden seit 49 Jahren in vielfältiger Weise mit neuesten Technologien, zuverlässiger Infrastruktur und hilfreichem Support. Die preisgekrönten Handelsplattformen von IG sind auf Highspeed getrimmt und unterliegen höchsten Sicherheitsstandards.

Über IG

Die IG Group (LSEG:IGG) ist ein innovatives, globales Fintech-Unternehmen, das dynamische Online-Trading-Plattformen und Lerninhalte anbietet. Seit fast fünf Jahrzehnten entwickelt das Unternehmen seine Technologie, sein Risikomanagement, seine Finanzprodukte, seine Inhalte und seine Plattformen weiter, um die Bedürfnisse seiner privaten und institutionellen Kunden zu erfüllen. Mit den Marken IG, tastytrade, IG Prime, Spectrum und DailyFX entwickelt die IG Group ihr Angebot für die Anlegergeneration von morgen weiter. Die 1974 gegründete IG Group ist ein FTSE 250-Unternehmen mit Sitz in London, das seinen Kunden über seine Niederlassungen in Europa, Nordamerika, Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten Zugang zu rund 19.000 Finanzmärkten bietet. Die Auswahl an handelbaren Märkten umfasst Indizes, Aktien, Devisen, Rohstoffe, Kryptowährungen und vieles mehr. Mit Sitz in Frankfurt am Main bietet die IG Europe GmbH (europäische Tochtergesellschaft der IG Group) entsprechende Produkte unter einem in Deutschland regulierten Dach für europäische Kunden an.