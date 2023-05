Tim Heinemann startet im Design von JP Performance

Der Toksport WRT Porsche 911 GT3 R von Tim Heinemann wird in der 2023er DTM-Saison auffallen. JP Performance designte das DTM-Fahrzeug des Fichtenbergers und erzählt damit eine spezielle Geschichte!

Es wird bunt in der 2023er DTM-Saison! Der Porsche 911 GT3 R mit der Startnummer #9 wird mit einem auffälligen und bunten Farbkleid an den Start gehen. Der Toksport WRT-Bolide von Tim Heinemann wurde dabei von JP Performance rund um Tuningstar Jean Pierre Kraemer designt.

«Das Design wurde von JP Performance rund um Jean Pierre Kraemer gestaltet. Es sind gleich mehrere interessante Details eingearbeitet, so sind zum Beispiel die Farben Mint und Magenta Anspielungen auf die ersten Opel Kadett, mit denen unsere Geschäftsführer in Eigenregie in den 90er Jahren im Slalom und auf der Rundstrecke angetreten sind. Lila und Gelb sind Anspielungen auf unsere aktuellen Unternehmensfarben der Marke KW Suspensions. Ziel war es nicht nur auf die Historie von KW, sondern auch die heutige Markenvielfalt der KW Automotive aufzuzeigen», erläutert Pilot Heinemann.

Der 25-jährige Heinemann, der selbst Vollzeit bei KW arbeitet, fährt fort: «So zählt heute nicht nur die Marke KW zur KW Automotive, sondern auch BBS, Reiger, TrackTime, Ascher Racing, RaceRoom und viele mehr. Eine tolle Zusammenarbeit, denn zusammen mit dem Design transportieren wir nicht nur die Unternehmensgeschichte unserer Geschäftsführer Klaus und Jürgen Wohlfarth, sondern auch die von Jean Pierre Kraemer und auch meine eigene. Alle haben mit nichts angefangen und haben sich innerhalb weniger Jahre als Größen in Ihrem Segment etabliert.»

JP Performance widmete dem Fahrzeugdesign ein eigenes YouTube-Video:

Tim Heinemann fährt seit 2010 virtuelle Rennen am RaceRoom Simulator. Im Jahr 2018 hat er den Sprung vom Simulator ins echte Rennauto geschafft und gilt seitdem als leuchtendes Beispiel für den Traum zehntausender SimRacer: «From Virtual to Real».

In den Jahren 2020 und 2022 wurde Heinemann überlegen Meister in der DTM Trophy, der GT4-Nachwuchsrennserie der ITR, welche nach der ADAC-Übernahme eingestellt wurde. 2021 wurde der 25-Jährige zudem GT3-Meister im GTC Race und absolvierte im PROsport Racing Aston Martin Vantage GT3 einen Gaststart im ADAC GT Masters. Erfahrung konnte Heinemann auch mit GT3- und GT2-Fahrzeugen auf der Nürburgring Nordschleife beim 24-Stunden-Rennen und in der Nürburgring Langstrecken-Serie sammeln. 2023 feiert er schlussendlich im Porsche 911 GT3 R von Toksport WRT sein Debüt in der DTM.