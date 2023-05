Vorgeschmack auf 2023: Highlights DTM Lausitzring

Speedweek verkürzt euch die Wartezeit auf die DTM-Saison 2023 und spendiert euch einen Blick auf die Highlights der Saison 2022. Das zweite Rennwochenende fand auf dem Lausitzring in Brandenburg statt.

Ende Mai fand 2022 das zweite DTM-Rennwochenende statt. Die Rennserie gastierte auf dem DEKRA Lausitzring in Brandenburg. Wie schon 2021 wurde die Streckenvariante mit der Ovalkurve Turn 1 gefahren, welche einen Teil des Infields ausließ und so für höhere Geschwindigkeiten der GT3-Boliden sorgte.

Dominiert wurde das Rennwochenende von Sheldon van der Linde in seinem Schubert Motorsport BMW M4 GT3. Der Südafrikaner, der sich am Jahresende zum Champion krönte, konnte mit seinem knallroten Boliden beide Wertungsläufe gewinnen. Für den BMW M4 GT3, der erst zur Saison 2022 in Dienst gestellt wurde, waren es auch die ersten beiden Siege in der DTM.

Hier könnt ihr euch die ausführlichen Highlights anschauen: