Vorgeschmack auf 2023: Highlights DTM Red Bull Ring

Speedweek verkürzt euch die Wartezeit auf die DTM-Saison 2023 und spendiert euch einen Blick auf die Highlights der Saison 2022. Das siebte Rennwochenende fand auf dem Red Bull Ring in der Steiermark statt.

Am letzten Septemberwochenende feierte die DTM das traditionelle Gastspiel auf dem Red Bull Ring, welches schnell Kultstatus in der Rennserie erhalten hat, nachdem es 2021 nach zweijähriger Pause in den Rennkalender zurückgekehrt ist.

Einen Fahrerwechsel gab es bei Walkenhorst Motorsport zu vermelden. Der Belgier Esteban Muth musste die Saison 2022 aufgrund einer OP vorzeitig beenden – Leon Köhler, der 2023 als Teamkollege des fünfmaligen Motorradweltmeisters Jorge Lorenzo im Porsche Supercup startet, ersetzte ihn in der restlichen Saison im BMW M4 GT3.

Am Samstag machte Nick Cassidy dort weiter, wo er am Sonntag in Spa-Francorchamps aufgehört hat, und feierte seinen zweiten Sieg in Serie. Lokalmatador Thomas Preining sorgte am Sonntag im zweiten Lauf für Partystimmung auf der Tribüne und feierte im Porsche 911 GT3 R des KÜS Team Bernhard seinen zweiten Saisonsieg.

Hier könnt ihr euch die ausführlichen Highlights anschauen: