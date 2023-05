Schaeffler ist offizieller Innovationspartner der DTM

Schaeffler-Markenbotschafter Marco Wittmann startet für Project 1 in der DTM

Auch unter Führung des ADAC wird die Zusammenarbeit der DTM mit Schaeffler fortgesetzt. Das Unternehmen aus Herzogenaurach wird offizieller Innovationspartner der Rennserie.

Start frei für die Zukunft der DTM: Schaeffler bleibt der DTM auch unter dem Dach des ADAC als Partner der Serie treu. Der weltweit führende Automobil- und Industriezulieferer arbeitet künftig als offizieller Innovationspartner gemeinsam mit dem ADAC an der technischen und strategischen Weiterentwicklung der DTM. Auf der Rennstrecke fährt Marco Wittmann den BMW M4 GT3 von Project 1 im grünen Farbdesign von Schaeffler. Der 33-Jährige aus Fürth tritt bereits seit 2019 als Markenbotschafter des Unternehmens auf.

«Innovationen liegen Schaeffler im Blut. Sie sind Voraussetzungen für eine effiziente und nachhaltige Mobilität der Zukunft, die wir maßgeblich mitgestalten», sagt Matthias Zink, CEO Automotive Technologies von Schaeffler. «Auch mit der DTM möchten wir weiterhin als Pionier der Mobilität vorangehen und die Rennserie gemeinsam mit dem ADAC technisch und strategisch weiterentwickeln. Daher stand für uns außer Frage, unsere DTM-Partnerschaft fortzuführen.»

Die DTM-Plattform nutzt Schaeffler, um Zukunftstechnologien zu entwickeln und zu demonstrieren. Mit dem Steer-by-Wire-System «Space Drive» präsentierte Schaeffler im Jahr 2021 eine Innovation, mit der neben der Lenkung auch die Bremsen sowie das Getriebe eines Fahrzeugs elektronisch gesteuert werden. Diese Errungenschaft demonstriert das Unternehmen unter anderem im Schaeffler Innovationstaxi, das in diesem Jahr bei allen Events der DTM zum Einsatz kommt. Zudem entwickelt und fertigt Schaeffler Antriebssysteme für den elektrifizierten Motorsport. Dazu gehören leistungsstarke, zuverlässige Komponenten und Systeme für die Teil- und Vollelektrifizierung sowie Brennstoffzellenantriebe.

Thomas Voss, ADAC Motorsportchef: «Schaeffler ist der DTM lange verbunden und als offizieller Innovationspartner werden wir gemeinsam die Zukunft der Serie gestalten. Mit der Expertise und dem Know-how ist Schaeffler ein Erfolgsfaktor für Innovationen im Motorsport. Wir sind davon überzeugt, dass sich die DTM weiterhin als spannendes Umfeld erweist und Potenzial für transformative Prozesse bietet.»

Mit seinen Innovationen treibt Schaeffler die technologische Zukunft voran und schafft damit die Voraussetzungen, dass Menschen auch in Zukunft so effizient, sicher und nachhaltig wie möglich unterwegs sind. Das Technologieunternehmen entwickelt Komponenten und Systeme für die Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen sowie hochpräzise Lager. Mit mehr als 1.300 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. Im Wettbewerb auf der Rennstrecke stellt Schaeffler zahlreiche Technologien und Systeme auf eine extreme Belastungsprobe. Die daraus resultierenden Erkenntnisse fließen in die Forschung und Entwicklung für die Serienproduktionen ein.