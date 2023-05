Schubert Motorsport dominiert zweites DTM-Training

Schubert Motorsport dominierte das zweite Training der DTM in Oschersleben. Sheldon van der Linde fuhr die Bestzeit vor seinem Teamkollegen René Rast. Neuling Mattia Drudi komplettiert die Top 3.

Sheldon van der Linde fuhr im zweiten DTM-Training in Oschersleben die Bestzeit. Der letztjährige DTM-Champion setzte auf dem Kurs in der Magdeburger Börde im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 in 1:21.960 Minuten.

Rang zwei sicherte sich René Rast im zweiten Schubert Motorsport BMW – ein perfektes Training für die Mannschaft aus Oschersleben, dessen Teamsitz nur einen Steinwurf von der Motorsport Arena entfernt liegt. 0,143 Sekunden fehlten dem dreimaligen Champion auf seinen Teamkollegen.

Neuling Mattia Drudi komplettiert die Top 3 im Tresor Orange1 Audi. Ein guter Einstand für den Newcomer.

Erneut zeigte sich die hohe Leistungsdichte im Feld der DTM. Bis auf Alessio Deledda, der wie aus dem Vorjahr und vom Vormittag gewöhnt, dem Feld abgeschlagen hinterherfuhr, befanden sich alle Fahrzeuge innerhalb von einer Sekunde.

Ergebnis (Top 10):

1. Sheldon van der Linde – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

2. René Rast – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

3. Mattia Drudi – Tresor Orange1 – Audi R8 LMS GT3

4. Mick Wishofer – Grasser Racing Team – Lamborghini Hurácan GT3

5. Franck Perera – SSR Performance – Lamborghini Hurácan GT3

6. Ricardo Feller – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3

7. Christian Engelhart – Toksport WRT – Porsche 911 GT3 R

8. Jack Aitken – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

9. Kelvin van der Linde – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3

10. Patric Niederhauser – Tresor Orange1 – Audi R8 LMS GT3