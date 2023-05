DTM Oschersleben: Die Highlights im Video

Die DTM in Oschersleben

In Oschersleben startete die DTM in die Saison 2023 und produzierte dabei einige faustdicke Überraschungen. Blickt mit SPEEDWEEK auf die Highlights der beiden einstündigen Rennen.

In Oschersleben fand das erste Rennwochenende der DTM 2023 statt. Mit dem Saisonstart startete Deutschlands bekannteste Rennserie in eine neue Ära, da die Veranstaltung in der Magdeburger Börde die erste DTM-Veranstaltung unter Führung des ADAC war.

Im ersten Rennlauf setzte sich der Franzose Franck Perera durch und feierte seinen ersten DTM-Sieg. Zudem war es der erste DTM-Sieg von Lamborghini und gleich im ersten Rennlauf der erste Sieg von SSR Performance mit dem neuen Fahrzeug, nachdem das Team seit 2019 mit Porsche aktiv war. Perera gewann vor dem Überraschungsmann Tim Heinemann und Jack Aitken im Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing.

Highlights Rennen 1:

Am Sonntag dominierte Porsche das Geschehen: Christian Engelhart feierte im Fahrzeug von Toksport WRT seinen Debütsieg in der DTM. Zudem ist es der erste Sieg des neuen Porsche 911 GT3 R in der Meisterschaft. Sein Teamkollege Tim Heinemann und Thomas Preining im legendären „Grello“ komplettieren die Top 3.

Highlights Rennen 2:

Durch seine beiden zweiten Plätze hat Tim Heinemann die Tabellenführung in der DTM übernommen und wird somit als Tabellenführer nach Zandvoort reisen – hier erfahrt ihr mehr zum Meisterschaftsstand.