Vorgeschmack auf DTM Classic in Oschersleben

Mücke Motorsport machte im Rahmen der DTM Demofahrten mit einem Ford Turbo Capri und einem Ford Sierra RS500 Cosworth und lieferte so den Fans einen Vorgeschmack auf die DTM Classic.

Die DTM Classic ist zum ersten Mal in voller Stärke auf dem Norisring zu sehen. In Oschersleben erhielten die Fans einen Vorgeschmack auf das, was sie auf dem Stadtkurs in Nürnberg erwartet.

Mücke Motorsport präsentierte den Zuschauern auf den Tribünen bei einer Show-Veranstaltung am Samstag und Sonntag direkt nach dem DTM-Lauf einen Ford Turbo Capri (Gruppe 5) sowie einen Ford Sierra RS500 Cosworth (Gruppe A) und machte damit Motorsport-Geschichte wieder lebendig.

In diesem Jahr wird es zwei offizielle Rennwochenenden der DTM Classic geben. Auf dem Norisring und dem Lausitzring werden die Tourenwagen Legenden unter dem «DTM Classic »-Banner an den Start gehen – hier erfahrt ihr mehr zu den Klassikplänen des ADAC. Anfang August auf dem Nürburgring wird es, wie in Oschersleben, eine weitere Demoveranstaltung geben.

Für die Rennen auf dem Stadtkurs in Nürnberg und der Veranstaltung in Brandenburg hat sich bereits DTM-Prominenz angekündigt. Der 1986er DTM-Meister Kurt Thiim wird für PROsport Racing einen Volvo 240 Turbo steuern – hier mehr dazu.