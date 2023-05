DTM Oschersleben: Der Sonntag im TV & Stream

Auch am Sonntag werden die DTM-Asse in Oschersleben für viel Spannung sorgen

Nach einen vielbeachteten Auftakt findet am Sonntag der zweite DTM-Lauf in Oschersleben statt. Wir sagen euch, wie ihr den Renntag im TV und im Stream verfolgen könnt.

Endlich geht es los! 27 GT3-Boliden – hier könnt ihr die Nennliste einsehen – eröffnen in der Motorsport Arena Oschersleben die DTM-Saison 2023! Am Sonntag steht der zweite Rennlauf über eine Rennstunde an. Zuvor wird der Tag von einem Qualifying eröffnet.

Am Samstag sorgte Franck Perera für den Debütsieg von Lamborghini in der DTM. Tim Heinemann und Jack Aitken komplettieren die Top 3-Position – hier erfahrt ihr mehr zu dem Rennen.

Das Rennen wird Live auf ProSieben übertragen, die Übertragung beginnt um 13:00 Uhr eine halbe Stunde vor dem Rennstart. Zudem ist das Rennen auch im Stream auf ran zu sehen sowie auf englisch via YouTube.

Auch auf Servus TV wird das Rennen im Re-Live zu sehen sein. Der österreichische Ableger überträgt das Rennen ab 18:05 Uhr – Servus TV Deutschland strahlt den Wertungslauf bereits ab 16:50 Uhr aus.

Übertragungs-Zeitplan Sonntag 28.05.2023:

09:30 – 10:05 Uhr – Qualifying (DTM YouTube/ran)

13:00 – 14:55 Uhr – Rennen (ProSieben/DTM YouTube/ran)

Alles zum Rennwochenende der DTM in Oschersleben erfahrt ihr auf SPEEDWEEK.