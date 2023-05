Tim Heinemann DTM-Tabellenführer nach Auftakt

In Oschersleben feierte Tim Heinemann sein Debüt in der DTM. Mit seiner Leistung überraschte der 25-jährige die gesamte Konkurrenz und verlässt die Magdeburger Börde als Tabellenführer.

Niemand hätte damit vor dem Rennwochenende in Oschersleben gerechnet: Tim Heinemann verlässt die Rennstrecke in der Magdeburger Börde als Tabellenführer. Der Toksport WRT-Pilot, der nach zwei Titelgewinnen in der DTM Trophy in Deutschlands bekannteste Rennserie eingestiegen ist, beendete beide Rennen auf dem Kurs in der Nähe von Magdeburg auf Rang zwei. Zudem qualifizierte er sich für den Sonntagslauf auf der zweiten Position.

«Es erinnert mich ein bisschen an die 2020er Saison in der DTM Trophy», scherzte Heinemann nach dem Sonntagslauf. «Damals habe ich die Saison auch mit zwei zweiten Plätzen eröffnet. Die darauffolgenden sechs Rennen habe ich gewonnen. Aber es wäre vermessen, dass ich dies jetzt auch in der DTM schaffe.»

Nach den ersten beiden Rennen der DTM-Saison führt Heinemann, der als Industriekaufmann bei KW Automotive arbeitet und am Dienstag wieder im Homeoffice tätig sein muss, die Tabelle mit zehn Punkten Vorsprung auf Franck Perera, der den Samstagslauf gewann, und seinen Teamkollegen Christian Engelhart, der den zweiten Rennlauf gewann, an.

Gesamtwertung DTM 2023 (Stand nach zwei von 16 Rennen):

1. Tim Heinemann – Toksport WRT – Porsche 911 GT3 R – 42 Punkte

2. Franck Perera – SSR Performance – Lamborghini Hurácan GT3 – 32 Punkte

3. Christian Engelhart – Toksport WRT – Porsche 911 GT3 R – 32 Punkte

4. Thomas Preining – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R – 24 Punkte

5. Ricardo Feller – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3 – 22 Punkte

6. Mirko Bortolotti – SSR Performance – Lamborghini Hurácan GT3 – 19 Punkte

7. Dennis Olsen – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R – 19 Punkte

8. Jack Aitken – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3 – 18 Punkte

9. Clemens Schmid – Grasser Racing Team – Lamborghini Hurácan GT3 – 16 Punkte

10. Laurin Heinrich – KÜS Team Bernhard – Porsche 911 GT3 R – 16 Punkte

11. René Rast – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 – 11 Punkte

12. Kelvin van der Linde – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3 – 10 Punkte

13. Jusuf Owega – Mercedes-AMG Team Landgraf – Mercedes-AMG GT3 – 10 Punkte

14. Lucas Auer – Mercedes-AMG Team WINWARD – Mercedes-AMG GT3 – 6 Punkte

15. Sheldon van der Linde – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 – 5 Punkte

16. Maro Engel – Mercedes-AMG Team Landgraf – Mercedes-AMG GT3 – 5 Punkte

17. David Schumacher – Mercedes-AMG Team WINWARD – Mercedes-AMG GT3 – 3 Punkte

18. Arjun Maini – Mercedes-AMG Team HRT – Mercedes-AMG GT3 – 1 Punkt

18. Thierry Vermeulen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3 – 1 Punkt