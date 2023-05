Thomas Preining stellt Grello auf Pole-Position!

Thomas Preining prügelte den Grello auf die Pole-Position in Oschersleben

Thomas Preining hat den legendären Grello Porsche auf die Pole-Position für den zweiten DTM-Lauf in Oschersleben gestellt. Tim Heinemann startet von Rang zwei.

Thomas Preining sorgt für die erste Pole-Position vom legendären Grello in der DTM. Den Porsche 911 GT3 R von Manthey EMA prügelte der Österreicher in 1:21.347 Minuten um den Kurs in der Magdeburger Börde.

Rang zwei geht an Tim Heinemann, der bereits am Samstag sein Talent bewies, als er das Rennen auf der zweiten Position beendete. 0,055 Sekunden fehlten dem Toksport WRT-Piloten auf Preining.

Clemens Schmid komplettiert im Grasser Racing Team Lamborghini die Top 3. Für Schmid ist es eine kleine Auferstehung, nachdem im Samstagsrennen nicht viel für den Österreicher zusammenlief.

Für einen kleinen Schreckmoment sorgte Maro Engel rund sieben Minuten vor Ende der Sitzung, als er sich im Fahrzeug des Mercedes-AMG-Team MANN-FILTER, der von Landgraf Motorsport eingesetzt wird, in der zweiten Kurve drehte und einige Zeit brauchte, bis er seinen Mercedes-AMG GT3 wieder in Bewegung setzen konnte. Auf Rang acht beendete Engel die Sitzung.

Vortagessieger Franck Perera startet nur von der 18. Position – eine Enttäuschung für den Franzosen. Im Zeittraining wurde der SSR Performance-Pilot unter anderem von Kelvin van der Linde blockiert.

Ergebnis (Top 10):

1. Thomas Preining – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

2. Tim Heinemann – Toksport WRT – Porsche 911 GT3 R

3. Clemens Schmid - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

4. Mirko Bortolotti – SSR Performance – Lamborghini Hurácan GT3

5. Dennis Olsen – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

6. Ayhancan Güven - KÜS Team Bernhard - Porsche 911 GT3 R

7. Christian Engelhart - Toksport WRT – Porsche 911 GT3 R

8. Maro Engel - Mercedes-AMG Team Mann-Filter - Mercedes-AMG GT3

9. Jusuf Owega - Mercedes-AMG Team Mann-Filter - Mercedes-AMG GT3

10. Lucas Auer - Mercedes-AMG Team WINWARD - Mercedes-AMG GT3