Réne Rast kehrt auf dem Norisring in DTM zurück

Nachdem René Rast das DTM-Rennwochenende in Zandvoort auslassen musste, kehrt er auf dem Norisring in Nürnberg zurück. Er nimmt im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 Platz.

Doppeleinsatz für Schubert Motorsport beim BMW-Heimspiel. Mit dem Ausflug an den Norisring steht für das BMW M Motorsport Team vom 7. bis 9. Juli eines der großen Highlights der Saison auf dem Programm. Der Rennstall aus Oschersleben wird auf dem legendären Stadtkurs in Nürnberg am kommenden Wochenende mit drei BMW M4 GT3 ausrücken, denn die DTM gastiert dort erstmals in diesem Jahr zusammen mit dem ADAC GT Masters. Für Schubert Motorsport bedeutet das vier packende Rennen, denn das Team ist 2023 in beiden Top-GT3-Serien im deutschsprachigen Raum unterwegs. In der DTM greift René Rast wieder an der Seite von DTM-Champion Sheldon van der Linde ins Lenkrad der Startnummer 33.

Der traditionsreiche Norisring sorgt in der DTM seit 1984 für Action und markiert dieses Jahr die dritte von acht Stationen im Kalender. Im Vorjahr war Schubert Motorsport erstmals auf dem 2,3 Kilometer langen Kurs im Herzen Nürnbergs unterwegs und machte dabei gleich Bekanntschaft mit dessen Eigenarten. Die temporäre Rennstrecke erstreckt sich über lediglich vier Kurven und sorgt mit Rundenzeiten von unter 50 Sekunden für eine enorm hohe Leistungsdichte im ohnehin schon engen DTM-Feld. In den Rennen geht es dementsprechend hart zur Sache. Für Schubert Motorsport war 2022 ein fünfter Platz das höchste der Gefühle.

Dieses Wochenende wollen es die Titelverteidiger aus der Magdeburger Börde besser machen. Neben Sheldon van der Linde wird René Rast ins Cockpit seines BMW M4 GT3 mit der Startnummer 33 zurückkehren. Der dreifache DTM-Meister wurde am Rennwochenende in Zandvoort durch BMW-Werksfahrer Dries Vanthoor vertreten, weil er zeitgleich für McLaren beim Lauf der FIA Formula E World Championship in den USA im Einsatz war. In den Niederlanden gelang Schubert Motorsport durch den zweiten Platz von Sheldon van der Linde im Samstagsrennen der erste Podiumserfolg der Saison.

Vanthoor feierte in Zandvoort sein Debüt in der DTM. Während er im Sonntagslauf ausschied, konnte er am Samstag ein Debüt in den Punkten feiern. Hier mehr zu dem Rennwochenende des Belgiers auf dem Dünenkurs an der Nordseeküste.