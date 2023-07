Audi streicht Ende 2023 finanzielle Unterstützung

Audi beendet am Jahresende die finanzielle Unterstützung von GT3-Einsätzen

Die Audi AG hat entschieden: Am Ende des Jahres 2023 wird die finanzielle Unterstützung von Kundenteams in der DTM und bei Langstreckenklassikern beendet. Auch der Fahrerkader wird aufgelöst.

Nach Monaten der Spekulation gibt es nun endlich Klarheit! Audi Sport customer racing wird nicht am Jahresende geschlossen, doch es wird ab dem kommenden Jahr keine finanzielle Unterstützung für Kundenteams bzw. Werkseinsätze bei den 24h-Klassikern auf dem Nürburgring und in Spa sowie in der DTM mehr geben.

Dies hat die Audi AG am Montag, dem 10. Juli, entschieden. Audi-Kundensportleiter Chris Reinke hat bereits begonnen, die Audi-Kundenteams, -Partner und -Fahrer über die Entscheidung zu informieren. Zudem soll auch das Rallye Dakar-Programm, rund um DTM-Legende Mattias Ekström, am Ende von 2024 beendet werden und die Konzentration von Audi fließt in den Formel 1-Einstieg im Jahr 2026, welchen die Markus 2022 im Rahmen des belgischen Formel 1 Grand Prix bekanntgegeben hat.

Audi-Motorsportchef Rolf Michl erläutert gegenüber den Kollegen vom Motorsport-Magazin: «Audi Sport customer racing wird nicht abgewickelt oder zugesperrt. Audi Sport customer racing wird nach wie vor bestehen. Wir haben die Genehmigung für alle Umfänge erhalten, also sowohl die technische Unterstützung, den Ersatzteile-Service auch vor Ort und die gesamte Kunden-Betreuung, die uns seit Jahren auszeichnet.»

«Das ist die ganz klare Beschlusslage, dass es mit dem Fokus auf den Formel-1-Einstieg 2026 hier ab 2024 leider keinen finanziellen Support mehr für die Einsatzteams von unserer Seite geben wird. Das bezieht sich konkret auf den Support von Teile-Paketen und Audi-Sport-Fahrern. Wir werden absichern, dass unsere heutigen Fahrzeuge in jeder Hinsicht in Betrieb bleiben können. Aber der strategische Einsatz ist ab 2024 für uns nicht mehr genehmigt worden. Den Beschluss aus dem Audi-Vorstand haben wir schweren Herzens akzeptieren müssen », so Michl weiter.

Damit Kundenteams weiterhin mit dem R8 LMS GT3 evo II an den Start gehen können, arbeitet Audi daran den Homologationszeitraum des Fahrzeugs zu verlängern. Das bisherige Fenster würde sich Ende 2024 schließen.

Derzeit sind über 600 Kundensportfahrzeuge von Audi Sport customer racing in den Klassen GT3, GT2, GT4 und TCR im Einsatz.

Auch den klassischen Audi Sport customer racing-Kader wird es damit ab dem Jahr 2024 nicht mehr geben. Im Jahr 2023 umfasst dieser 14 Piloten, welche ihr hier einsehen könnt. Von den Kaderpiloten starten 2023 Luca Engstler, Mattia Drudi, Patric Niederhauser und Ricardo Feller in der DTM. «Der klassische Fahrerkader wird nicht mehr existieren. Dennoch haben wir überlegt, ob es mit dem einen oder anderen Fahrer Möglichkeiten einer Funktion geben wird, und ob er aufgrund seiner persönlichen und fahrerischen Fähigkeiten gegebenenfalls andere Möglichkeiten bei Audi haben könnte», so Michl abschließend gegenüber dem Motorsport-Magazin.