DTM Norisring: SSR Performance grillt für Marshalls

SSR Performance grillte am Norisring für die Marshalls

Das Lamborghini-Team SSR Performance bedankte sich beim DTM-Wochenende auf dem Norisring bei den Marshalls und grillte für die freiwilligen Helfer.

Das Team SSR Performance bedankte sich am Samstagabend auf dem Norisring mit einer tollen Aktion bei den Marshalls, die an den Streckenposten tätig sind. Die unverzichtbaren Helfer wurden zu Bratwurst und Bier eingeladen und tauschten mit Fahrern sowie Mechanikern vor der Team-Hospitality ihre Erfahrungen aus.

Marshall Harald Schilling: «Für freuen uns sehr über diese Einladung von SSR Performance, so etwas hat echten Seltenheitswert. Wir sind mit 180 bis 200 Personen an der Strecke, der Arbeitstag beginnt früh morgens und endet in der Regel erst gegen Abend. Mit dieser tollen Aktion zeigt SSR Performance echte Wertschätzung für unsere Arbeit.»

Beim Rennwochenende auf dem Norisring hatten die Marshalls ein hartes Wochenende. Neben Temperaturen von fast 40°C, ging das Streckenprogramm vom frühen Morgen bis in den Abend hinein. Am Freitag waren die Fahrzeuge aufgrund eines Funkproblems von der Rennleitung und der Bergung nach einem schweren Feuer bei den DTM Classic bis fast 20:00 Uhr auf der Strecke unterwegs.