NXT Gen Cup: Elektro-Premiere im DTM-Rahmenprogramm

Auf dem Nürburgring startet der NXT Gen Cup im Rahmenprogramm der DTM. Damit wird erstmals eine vollelektrische Rennserie im Programm von Deutschlands bekanntester Rennserie fahren.

Mit dem NXT Gen Cup feiert am Nürburgring eine besondere Serie ihr Debüt im Rahmenprogramm der DTM: In beiden Rennen kommt der rein elektrisch betriebene und bis zu 230 PS starke LRT NXT 1 zum Einsatz, der auf dem straßenzugelassenen Mini Cooper SE basiert. In der schwedischen Rennserie sitzen ausschließlich junge Nachwuchstalente am Steuer.

Für die Elektro-Minis wird es der zweite Deutschlandauftritt in Folge sein. Am letzten Wochenende machte der NXT Gen Cup Station in Oschersleben, wo die Rennserie im Rahmen des ADAC Racing Weekends an den Start ging.

Beim ersten Auftritt des NXT Gen Cup außerhalb von Schweden ging Ellis Spiezia als Spitzenreiter in die letzte Runde, wurde in der dann aber erfolgreich von Elias Adestam angegriffen. Spiezia blieb in der ersten rein elektrischen Nachwuchsserie, in der alle Fahrer einen LRT NXT1 auf Basis des elektrischen Mini Cooper pilotieren, Rang zwei vor Victor Nielsen. Im zweiten Heat machte Spiezia es besser; er überholte beim Restart nach einer Safety-Car-Phase gleich zwei Kontrahenten und bejubelte wenig später seinen zweiten Saisonsieg. Jonathan Engström und Alexzander Kristiansson reihten sich hinter dem US-Amerikaner ein.

Für ein spektakuläres Wochenende in der Eifel sorgen, neben der DTM, mit insgesamt sechs Rennen auch die ADAC GT4 Germany, der Porsche Carrera Cup Deutschland und der BMW M2 Cup. Unter dem DTM Classic-Label werden zudem Rallye Legenden für Action sorgen. Den kompletten Zeitplan könnt ihr hier einsehen.