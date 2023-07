DTM Classic: Rallye Legenden am Nürburgring

Auch beim DTM-Wochenende auf dem Nürburgring können sich die Fans bei der DTM Classic auf legendäre Rennfahrzeuge freuen. Das Motto bei der Veranstaltung in der Eifel sind Rallye Legenden.

Nächster Aufschlag der DTM Classic auf dem Nürburgring. Nachdem zuletzt am Norisring unter dem Klassiklabel der DTM die Tourenwagen Legenden zwei Läufe bestritten, werden auf dem Nürburgring historische Rallyefahrzeuge zu sehen sein.

Die Rallye Legenden werden über das Rennwochenende verteilt insgesamt vier Demofahrten absolvieren. Am Freitag und Sonntag werden die Rallye-Boliden je einmal für 15 Minuten auf der Strecke sein. Am Samstag gleich zweimal für je 15 Minuten. Zudem haben am Samstag die Fans Gelegenheit, Autogramme der Rallye-Piloten zu sammeln.

Zeiten DTM Classic Nürburgring:

Freitag 4. August 17:40 – 17:55 Uhr – Demofahrt

Samstag 5. August 10:40 – 10:55 Uhr – Demofahrt

Samstag 5. August 15:30 – 15:50 Uhr – Autogrammstunde

Samstag 5. August 17:25 – 17:40 Uhr – Demofahrt

Sonntag 6. August 14:55 – 15:10 Uhr – Demofahrt

