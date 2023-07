DTM veranstaltet Track Safari auf Nürburgring

Ganz stilecht mit einem typischen Doppeldeckerbus: Die British GT in Donington

Ein Hoch auf unseren Busfahrer! Auf dem Nürburgring findet erstmals eine Track Safari während einem DTM-Rennwochenende statt. Tickets jetzt zu erwerben!

Der Reisebus kehrt auf die Rennstrecke zurück! Nachdem die DTM im April bei den Testtagen auf dem Red Bull Ring mit Journalisten die Track Safari testete, wird diese auf dem Nürburgring erstmals während eines Rennwochenendes veranstaltet. Somit können sich Fans wieder auf spektakuläre Bilder von einem Reisebus auf der Rennstrecke zwischen den GT3-Boliden der DTM einstellen.

Doch anstelle von Journalisten, werden am Nürburgring Fans im Bus sitzen, welcher über die legendäre Rennstrecke in der Eifel fährt. Für 99 € können im Ticketshop der DTM die Karten für das einmalige Erlebnis erworben werden.

Die erste Track Safari während eines DTM-Wochenendes steigt auf dem Nürburgring in einer gesonderten Session am Freitag um 15:30 Uhr. Zwei Runden sind Fans dabei in einem Bus unterwegs, der für einen perfekten Blick auf die Autos sorgt. Eine Runde fährt der Busfahrer auf der rechten Streckenseite, ehe die andere auf der linken Seite gefahren wird. Ein DTM-Fahrer erklärt dabei die Besonderheiten der Strecke.

Es ist allerdings nicht die erste Track Safari im europäischen Motorsport. Neben dem DTM-Test veranstaltete die British GT in diesem Jahr in Donington eine. Ganz stilecht fuhren die Engländer mit einem typischen Bus aus London über die Traditionsrennstrecke.

Mit der Track Safari setzt der ADAC konsequent den eingeschlagenen Weg fort, die DTM für Fans noch attraktiver und greifbarer zu gestalten.