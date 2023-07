DTM Nürburgring: Der vorläufige Zeitplan

Am ersten August-Wochenende absolviert die DTM auf dem Nürburgring das vierte Rennwochenende. Der ADAC hat nun den vorläufigen Zeitplan für die Veranstaltung auf dem Traditionskurs in der Eifel präsentiert.

Am ersten August-Wochenende wird es laut in der Eifel. Nicht weniger als 27 GT3-Boliden gehen auf dem traditionsreichen Nürburgring an den Start und absolvieren dort das vierte Rennwochenende der DTM-Saison 2023.

Der ADAC hat nun den vorläufigen Zeitplan für das Wochenende präsentiert.

Am Freitag stehen zwei Trainingssitzungen über je 45 Minuten auf dem zeitlichen Ablauf. Samstag und Sonntag wird um 13:30 Uhr ein rund einstündiges Rennen gestartet. Am frühen Morgen des Renntags steht ein Qualifying über je 20 Minuten auf der Agenda.

Zudem soll am Freitag eine Track Safari stattfinden, die beim DTM-Test auf dem Red Bull Ring für viel Begeisterung sorgte. Details hierzu muss der ADAC aber noch bekanntgeben.

DTM-Zeitplan Nürburgring 2023:

Freitag 04.08.2023:

11:00 – 11:45 Uhr – Freies Training 1

14:45 – 15:30 Uhr – Freies Training 2

15:35 – 15:50 Uhr – Track Safari

Samstag 05.08.2023:

09:35 – 09:55 Uhr – Zeittraining 1

13:30 – 14:30 Uhr – Rennen 1

Sonntag 06.08.2023:

09:05 – 09:25 Uhr – Zeittraining 2

13:30 – 14:30 Uhr – Rennen 2

Neben der DTM werden auch die ADAC GT4 Germany, der Porsche Carrera Cup Deutschland und der BMW M2 Cup an den Start gehen. Eine Premiere gibt es außerdem, mit dem NXT GEN Cup startet erstmals eine vollelektrische Rennserie im Rahmenprogramm der DTM. Zudem werden legendäre Rallyefahrzeuge als DTM Classic über die Strecke driften.

Hier könnt ihr den kompletten vorläufigen Zeitplan einsehen.

Neben dem Rennprogramm, wird auch wieder ein buntes Showprogramm mit dem Pitwalk, Autogrammstunden der Fahrer und Meet the Drivers-Veranstaltungen stattfinden.