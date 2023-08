Maximilian Paul für GRT am Nürburgring

Mick Wishofer wird die verbleibenden DTM-Rennwochenende für das Grasser Racing Team nicht mehr bestreiten. Im Lamborghini Hurácan ersetzt ihn am Wochenende Maximilian Paul.

Bereits nach drei Rennwochenenden ist die DTM-Saison von Mick Wishofer beendet. Der Österreicher teilte auf den sozialen Netzwerken mit, dass er nicht mehr für die Mannschaft aus der Steiermark an den Start gehen wird. Am Nürburgring ersetzt ihn Maximilian Paul.

Der 23-Jährige nimmt auf dem Nürburgring den Platz von Mick Wishofer ein und absolviert in den Farben von GRT seinen zweiten Start in der DTM. Im Jahr 2021 trat er schon einmal am Steuer eines Lamborghini Huracán GT3 EVO in der prestigeträchtigen Rennserie an und hatte die Top-10 bei seinem Einsatz auf dem Red Bull Ring als Elfter nur hauchdünn verpasst. Der seit dem Jahr 2019 im GT3-Sport aktive Dresdener blickt auf einen großen Erfahrungsschatz mit den GT3-Boliden des italienischen Sportwagenherstellers zurück.

Im ADAC GT Masters war Paul im Jahr 2021 erstmals im Lamborghini unterwegs und zählte in dem sowie im darauffolgenden Jahr zum Kader der Lamborghini-Juniorfahrer. In der Liga der Supersportwagen eroberte er mit dem Lamborghini Huracán GT3 EVO fünf Podien. Zuletzt stand er am Rennwochenende auf dem Nürburgring als Dritter auf dem Treppchen, einen Tag bevor GRT dort den ersten Sieg des Lamborghini Huracán GT3 EVO2 im ADAC GT Masters feierte. Mit diesem Erfolg gab Paul das perfekte Empfehlungsschreiben für den DTM-Einsatz mit GRT ab.

Paul wird aber nicht die komplette restliche DTM-Saison bestreiten können, da die DTM-Veranstaltungen auf dem Sachsenring, auf dem Red Bull Ring und beim Finale in Hockenheim mit seinem Hauptprogramm im International GT Open kollidieren. In der international GT3-Rennserie konnte er bislang zwei Saisonsiege einfahren.

Maximilian Paul: «Ich freue mich sehr, am Nürburgring in der DTM für ein so erfahrenes und erfolgreiches Team wie GRT an den Start gehen zu dürfen. Ich werde alles geben, um gemeinsam mit der Mannschaft das Maximum herauszuholen und ein gutes Wochenende zu haben. Ein großes Dankeschön für diese Möglichkeit an Gottfried Grasser und sein Team sowie an Lamborghini Squadra Corse, all meine Unterstützer und meine Familie!»

Gottfried Grasser, Teamchef von GRT: «Das dritte Mal Nürburgring in diesem Sommer wird definitiv der Höhepunkt unserer kleinen Eifeltournee. Die Siege im ADAC GT Masters und im GT World Challenge Endurance Cup waren für uns sehr wichtig, aber in der DTM weht natürlich nochmal ein anderer Wind. Die vielen Kilometer hier haben uns sehr gut auf die Herausforderung vorbereitet und wir sind zuversichtlich, dass es besser als zuletzt laufen wird. Clemens hat mit den Siegen auf der Langstrecke bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps und hier auf dem Nürburgring gezeigt, dass er voll bei der Musik ist, wenn alles passt. Mit Maximilian Paul haben wir für das Wochenende die beste Wahl für unser zweites Auto getroffen. Er kennt den Lamborghini und war auf dem Nürburgring vor Kurzem erst sehr stark unterwegs. Ich bin mir sicher, dass wir sowohl technisch als auch fahrerisch gut aufgestellt sind, um mit beiden Autos in die Punkte zu fahren.»