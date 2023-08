Ex-DTM-Pilot Tom Blomqvist wechselt in IndyCar

Der ehemalige DTM-Pilot Tom Blomqvist wechselt 2024 in die IndyCar. Der Brite ersetzt IndyCar-Legende Helio Castroneves. 2022 Meister in IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Das ehemalige DTM-Ass Tom Blomqvist wechselt 2024 in die IndyCar. Der Brite wird für Meyer Shank Racing in der höchsten amerikanischen Formelserie an den Start gehen.

Blomqvist übernimmt das Cockpit der IndyCar-Legende Helio Castroneves, der im kommenden Jahr nur noch das legendäre Indy500 für das Team bestreiten wird. Zudem wird Castroneves Anteilseigner der Mannschaft von Michael Shank.

Tom Blomqvist ist bereits seit 2022 für Meyer Shank Racing am Start, allerdings in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Direkt in seinem Debütjahr gewann er für das Team die Meisterschaft in der Prototypen-Topklasse der hochkarätigen IMSA-Meisterschaft. Gemeinsam mit Oliver Jarvis teilte er sich in der Saison den Acura-Prototypen. Für das Team gewann er 2022 und 2023 zudem die 24h Daytona.

Von 2015 bis 2017 war der Sohn von Rallye-Legende Stig Blomqvist in der DTM aktiv. Als BMW-Werksfahrer fuhr er in Deutschlands bekanntester Rennserie. Seinen einzigen Sieg errang er in seinem Debütjahr in Oschersleben. 2016 wurde er nach vier zweiten Plätzen sechster in der Endabrechnung.